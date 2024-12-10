Разгром в Гельзенкирхене. Шахтер потерпел поражение от Баварии

Приближается завершение календарного года, и обычно в это время мы жили с предвкушением последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и как-то поневоле заглядывали в сетку будущего плей-офф, и дальше, дальше, дальше... Но организаторы соревнований своими изменениями в регламент сбили с толку, поэтому, действительно, почти середина декабря, но главный клубный турнир Старого Света еще и близко не подошел к завершению своего первого этапа.

Украину в Лиге чемпионов представляет в этом году донецкий «Шахтер» и делает это с переменным успехом. Потому что мы очень долго ждали сначала первого гола от команды Марино Пушича, затем и первой победы, над «Янг Бойз» (2:1), а тем временем конкуренты получали зачетные баллы. И как-то оно так получилось, что перед заключительными тремя турами «горняки» почти полностью отдали свое место в плей-офф на растерзание футбольной судьбе и оставалось ожидать только чуда.

Например, на победу над мюнхенской «Баварией» фактически при поддержке ее собственных болельщиков в Гельзенкирхене, хотя формально протокол указывал на то, что именно дончане проводят в отчетный вечер домашний матч. Но это всего лишь формальность.

А вот футбольные дела интересовали нас гораздо больше и здесь было, о чем поговорить. Особенно интересно стало тогда, когда уже на пятой минуте встречи «Шахтер» неожиданно для всех вышел вперед по итогам контратаки, которую построил Зубков передачей на левый фланг, а завершил ударом в пределах штрафной в дальний угол Кевин.

Однако радость была скоротечной – тот же Кевин через шесть минут спустя ошибся на левом фланге обороны и подарил возможность соперникам отыграться. Там еще было немного «помощи» от Грама, который не перехватил в полной мере пас Мюллера и дал сыграть на добивании отскока Лаймеру. Можно сказать, что привезли сами себе.

Как и второй мяч перед самым уходом на перерыв, когда Марлон завозился с мячом перед своей штрафной, Сане его обыграл, после чего Мусиала дал возможность пробить Мюллеру с близкого расстояния. И все старания «Шахтера», которые команда Пушича демонстрировала до этого, были умножены на ноль двумя до боли простыми ошибками в обороне.

На второй тайм «Бавария» таким образом обрела уверенность, которой ей кое в чем не хватало после быстрого пропущенного мяча, и просто продолжала давить на защиту «Шахтера». Особой паники при этом у номинальных хозяев не было. Но проявлениям очередных ошибок это вообще не мешало.

Грам просто провалил эту игру, потому что его неуклюжая попытка заблокировать удар Бои на левом фланге штрафной на 68 минуте привела к пенальти, который реализовал Олисе, а чуть позже от тунисца снова отскочил мяч – на этот раз под удар Мусиали. А что потом делал Олисе в компенсированное время с защитой дончан – это вообще контент для просмотра взрослыми.

В общем, получился разгром, который многие прогнозировали, но не хотелось верить до последнего. Если бы не эти нелепые ошибки позади, то матч как матч. Даже забить мог Судаков в конце первого тайма еще до второго пропущенного, и как бы тогда разворачивалась эта игра? Никто не знает.

В конце января донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч против французского «Бреста», тогда как мюнхенская «Бавария» поедет в гости к нидерландскому «Фейеноорду».

Лига чемпионов. Основной раунд. 6-й тур.

«Шахтер» – «Бавария» – 1:5

Голы: Кевин (5) – Лаймер (11), Мюллер (45), Олисе (70, пенальти; 93), Мусиала (87)

Предупреждения: Крыськив (55), Траоре (82) – Сане (7), Горецка (82)

«Шахтер»: Ризнык, Грам, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон (Крыськив, 46), Кевин (Эгиналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педриньо, 77), Зубков (Невертон, 83), Сикан (Траоре, 46)

«Бавария»: Перец, Геррейру (Боэй, 65), Ким Мин Чжэ (Дайер, 88), Упамекано, Лаймер (Асну, 88), Киммих, Горецка, Сане (Тель, 65), Олисе, Мусиала, Мюллер (Ибрагимович, 88)

Арбитр: Халил Меллер (Турция)

Стадион «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА