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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:05
2180
159

Разгром в Гельзенкирхене. Шахтер потерпел поражение от Баварии

«Горняки» пропустили пять голов от мюнхенцев

10 декабря 2024, 23:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:05
2180
159
Разгром в Гельзенкирхене. Шахтер потерпел поражение от Баварии
ФК Бавария

Приближается завершение календарного года, и обычно в это время мы жили с предвкушением последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и как-то поневоле заглядывали в сетку будущего плей-офф, и дальше, дальше, дальше... Но организаторы соревнований своими изменениями в регламент сбили с толку, поэтому, действительно, почти середина декабря, но главный клубный турнир Старого Света еще и близко не подошел к завершению своего первого этапа.

Украину в Лиге чемпионов представляет в этом году донецкий «Шахтер» и делает это с переменным успехом. Потому что мы очень долго ждали сначала первого гола от команды Марино Пушича, затем и первой победы, над «Янг Бойз» (2:1), а тем временем конкуренты получали зачетные баллы. И как-то оно так получилось, что перед заключительными тремя турами «горняки» почти полностью отдали свое место в плей-офф на растерзание футбольной судьбе и оставалось ожидать только чуда.

Например, на победу над мюнхенской «Баварией» фактически при поддержке ее собственных болельщиков в Гельзенкирхене, хотя формально протокол указывал на то, что именно дончане проводят в отчетный вечер домашний матч. Но это всего лишь формальность.

А вот футбольные дела интересовали нас гораздо больше и здесь было, о чем поговорить. Особенно интересно стало тогда, когда уже на пятой минуте встречи «Шахтер» неожиданно для всех вышел вперед по итогам контратаки, которую построил Зубков передачей на левый фланг, а завершил ударом в пределах штрафной в дальний угол Кевин.

Однако радость была скоротечной – тот же Кевин через шесть минут спустя ошибся на левом фланге обороны и подарил возможность соперникам отыграться. Там еще было немного «помощи» от Грама, который не перехватил в полной мере пас Мюллера и дал сыграть на добивании отскока Лаймеру. Можно сказать, что привезли сами себе.

Как и второй мяч перед самым уходом на перерыв, когда Марлон завозился с мячом перед своей штрафной, Сане его обыграл, после чего Мусиала дал возможность пробить Мюллеру с близкого расстояния. И все старания «Шахтера», которые команда Пушича демонстрировала до этого, были умножены на ноль двумя до боли простыми ошибками в обороне.

На второй тайм «Бавария» таким образом обрела уверенность, которой ей кое в чем не хватало после быстрого пропущенного мяча, и просто продолжала давить на защиту «Шахтера». Особой паники при этом у номинальных хозяев не было. Но проявлениям очередных ошибок это вообще не мешало.

Грам просто провалил эту игру, потому что его неуклюжая попытка заблокировать удар Бои на левом фланге штрафной на 68 минуте привела к пенальти, который реализовал Олисе, а чуть позже от тунисца снова отскочил мяч – на этот раз под удар Мусиали. А что потом делал Олисе в компенсированное время с защитой дончан – это вообще контент для просмотра взрослыми.

В общем, получился разгром, который многие прогнозировали, но не хотелось верить до последнего. Если бы не эти нелепые ошибки позади, то матч как матч. Даже забить мог Судаков в конце первого тайма еще до второго пропущенного, и как бы тогда разворачивалась эта игра? Никто не знает.

В конце января донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч против французского «Бреста», тогда как мюнхенская «Бавария» поедет в гости к нидерландскому «Фейеноорду».

Лига чемпионов. Основной раунд. 6-й тур.

«Шахтер» – «Бавария» – 1:5

Голы: Кевин (5) – Лаймер (11), Мюллер (45), Олисе (70, пенальти; 93), Мусиала (87)

Предупреждения: Крыськив (55), Траоре (82) – Сане (7), Горецка (82)

«Шахтер»: Ризнык, Грам, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон (Крыськив, 46), Кевин (Эгиналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педриньо, 77), Зубков (Невертон, 83), Сикан (Траоре, 46)

«Бавария»: Перец, Геррейру (Боэй, 65), Ким Мин Чжэ (Дайер, 88), Упамекано, Лаймер (Асну, 88), Киммих, Горецка, Сане (Тель, 65), Олисе, Мусиала, Мюллер (Ибрагимович, 88)

Арбитр: Халил Меллер (Турция)

Стадион «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 159
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FunnyCat_____
Кто то знает зачем этот еб* нутый чертями спамит ?
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+12
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mr.frog68
ну пять, а если бы немцы были в лучшем составе?....)
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+11
8number
Судаков — дно. Все пересрав і просрав. В таких матчах і визначається рівень гравця, а рівень — пустишка.
В цілому, відсутність оборони у наших команд просто вбиває. Що з ними коїться в захисті не ясно. Стадо пихатих дурнів.
Єврокубки для України треба заборонити років на 5 і грошей не давати. Це позор і жахіття. 
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+9
Brian
В общем то ожидаемый итог. Думаю мало кто ожидал иной игры, даже болелы Шахтёра. Напривозили себе полную торбу. Выше головы не прыгнешь, таков уровень чемпионата на сегодняшний день....увы.
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+8
VARioR
Моторошний заголовок -- розгром у Гельзенкірхені. Куди приємніше звучить: " Шахтар і Баварія видали матч із шістьма голами".
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+7
an52
А Срна казав, що можуть перемогти Баварію
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+7
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Leon Killer
Всё ожидаемо.Если какой то Рух возит второй тайм,о чём ещё говорить!
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+7
Airwolf77
Мудаков - лев матчу 
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+7
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FunnyCat_____
Но вообще чего нервы тратить
Где шахтер а где Бавария 
Вполне все предсказуемо 
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+6
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zzg77
А що, хтось очікував щось інше? Це ще Баварія грала на мінімалках, як на тренуванні. 
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+6
Demid Romanchik
А защиты,как бы и не было 
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+6
FunnyCat_____
Динамо потратило 4 ляма и сливает в Еврокубках но идет на первом месте в УПЛ
шахтер потратил 40 лямов и сливает в Еврокубках ... грозя всем кулачком с третьего места в УПЛ
 мне нравится управленческая работа сырны если честно!
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+6
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FunnyCat_____
тут все ожидаемо и предсказуемо
непонятно лишь одно, каким чудом Бавария умудрилась пропустить?
они что на поле на 6-й минуте вышли?
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+6
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Fitness.sports
Погром закономерный, по игре.
10 мин стартового отрезка, это ещё тяннется с времён Мудрика. То есть никаких позитивных моментов нет. Надежды на ничью были может быть тайм, точнее до 2 гола.
Брест и Боруссия ещё могут подарить очки шахте. Но Боруссия и вторым составом на играет так, что мама не горюй.
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+5
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easterly
А скаути сьогодні були? Дивилися за грою сундукова?
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+5
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sania
Останній гол це просто приниження . Один гравець переграє пів команди і воротаря.
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+5
Remark
В першому таймі Баварія мала забивати більше. Десь хв 30 гірники навіть зі своєї штрафної вийти не могли.
Але забий би Мудаков в першому, то … то нічого б не змінилося б! Все одно програли би, але забили б два.
І це ще враховуючи, що у Баварії багато хто з основи не грав.
Здивування немає! Добре, що хоч один забили. 
Далі Брест, який зараз на 3 місці в ЛЧ і Борусія. Там будуть легкі 6 очок 👌
П. С. Дир Очка Отсосіті, сподіваюсь Вам матч сподобався. Як раз те порно, що Вам довподоби.
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+5
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TolsTIyELF
Клоуный, зоопарк, куча обезьян в защите, матвиенко и бондарь, а к ним никакие, просто никчемные легионеры - вот и причина. 
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+5
Андрій Шевченко
В кінці ще й обіссяли сучку даунецьку ))
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+5
Demid Romanchik
Ну вот честно,а что Вы хотели?? Чтоб наши клубы играли на разных с такими командами?
У нас военное положение...Логистика ад.Чемпионат слабый до ужаса...Уровень игроков тоже не высокий.,4 очка набрали ,а это уже не полный позор. 
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+4
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