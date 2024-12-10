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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:12 |
2975
0

Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча шестого тура Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 23:12 |
2975
0
Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Лига чемпионов. Этап лиги. 6-й тур, 10 декабря.

Шахтер – Бавария – 1:2 (обновляется)

Голы: Кевин, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45.

ГОЛ! Кевин, 5 мин, 1:0!

ГОЛ! Лаймер, 11 мин, 1:1!

ГОЛ! Мюллер, 45 мин, 1:2!

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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария видео голов и обзор Конрад Лаймер Кевин (Шахтер)
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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