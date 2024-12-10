Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча шестого тура Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.
Лига чемпионов. Этап лиги. 6-й тур, 10 декабря.
Шахтер – Бавария – 1:2 (обновляется)
Голы: Кевин, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45.
ГОЛ! Кевин, 5 мин, 1:0!
ГОЛ! Лаймер, 11 мин, 1:1!
ГОЛ! Мюллер, 45 мин, 1:2!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед»
Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду