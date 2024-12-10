Шахтер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

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Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Лига чемпионов. Этап лиги. 6-й тур, 10 декабря.

Шахтер – Бавария – 1:2 (обновляется)

Голы: Кевин, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45.

ГОЛ! Кевин, 5 мин, 1:0!

ГОЛ! Лаймер, 11 мин, 1:1!

ГОЛ! Мюллер, 45 мин, 1:2!