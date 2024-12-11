Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи главный тренер горняков Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Мистер, можете объяснить одно из ваших решений по стартовому составу: почему Николая Матвиенко вы выпустили на фланге, а Грам играл в центре?



– Это действительно ваш первый вопрос? Вы всегда спрашиваете о составе, кто играет или не играет. Потому что я так решил и считал, что это пойдет на пользу в этом матче. Как вы можете увидеть, это пошло на пользу в первом тайме.

– Как оцените игру Грама и Марлона в этом матче?



– Очень хорошо. Двое молодых футболистов без большого опыта на таком уровне играют решительно, с характером. Да, как и каждый молодой игрок, они допускают ошибки, но это цена, которую мы платим за развитие. И я очень горжусь обоими ребятами. Они показали смелость, старались играть, а противостоять одной из лучших команд мира, безусловно, нелегко. Но мне нравится выпускать молодежь, чтобы она развивалась, выходила на определенный уровень. На самом деле это цена, которую мы платим, и это нормально. И Алаа Грам, и Марлон – фантастические молодые футболисты, которые хорошо развиваются, имеют прекрасный характер, и я уверен, что они воспользуются этим опытом в следующих матчах, будут самосовершенствоваться еще больше и их вклад в команду будет еще расти.

– Чувствуете, что игроки выложились на максимум? Какие выводы делаете из этого поражения для будущих матчей?



– Да, я согласен, они действительно сделали все, что могли. Могу вам сказать, что я разочарован результатом, это во-первых, потому что считаю, что мы отдали игру в конце первого тайма. Но я не могу жаловаться на энергию, дисциплину и тактику своих игроков, ведь они сделали все возможное. Поэтому, повторюсь, когда вы играете против таких соперников, вы очень быстро получите наказание за каждую маленькую ошибку. И, к сожалению, мы с этим столкнулись в первом тайме.

– Счет 1:5 предполагает проблемы в опорной зоне и защите. До Дортмунда остается полтора месяца. По вашему мнению, возможно ли что-то исправить за это время?



– Я поставлю 10 защитников. Это шутка, мой друг. Конечно, 5 пропущенных голов – это слишком много, но, в то же время, как я уже говорил, это игра против отличной команды. По моему мнению, мы показали много хорошего. И моя философия никогда не изменится, даже если мы пропустили 5 голов. Поэтому мы будем пытаться играть, пытаться играть со всеми атакующими полузащитниками, атаковать, как мы это делали в этот вечер. Поэтому не ожидайте, что мы выпустим много защитников – этого никогда не было. Это логическая часть игры. Как я уже говорил перед игрой, надо быть почти идеальным, чтобы победить такого соперника. Могу сказать, что мы такими почти были в первом тайме, почти. Но, повторюсь, неопытность в определенных моментах и деталях была решающей в этой игре. Хотя даже после такого ментального удара в первом тайме мы начали второй тайм очень хорошо, и я считаю, что мы имели два отличных шанса со стандартов и угловых. И, конечно, это игра. Затем мы пропустили третий гол, пенальти. Вы думаете, там был пенальти? Мне так не кажется. Так что это был подарок от арбитра, к сожалению. А дальше – уже слишком. И после этого мы пытались играть, атаковать, создавать что-то. Имели определенные моменты. И, конечно, игра была очень открытой, один на один почти по всему полю, что нелегко в матче с мюнхенской «Баварией». И мы получили эти два мяча. Такое может случиться, для статистики. В общем, в ответ на ваш вопрос: в следующем матче я выпущу 11 нападающих.

– В этот уикенд заключительный матч УПЛ, а затем - зимняя пауза. Можем ли ожидать до поединка с «Брестом» трансферное усиление команды?



– Я не знаю, что мы будем делать во время зимнего перерыва относительно трансферов и подобного. После последнего матча мне нужно встретиться с менеджерами клуба и обсудить определенные вещи и проанализировать, сможем ли мы усилить команду, каждую позицию, и как это сделать. Это еще под вопросом, я не знаю. Нам следует подумать об этом. Но, скажу еще раз: все мои игроки действительно сделали все возможное, поэтому я не могу жаловаться на их отношение и производительность.

– Что вы сказали команде в раздевалке сразу после матча?



– Вещи, которые я вам уже сказал. Что такие матчи решаются на уровне деталей, а в этот вечер на уровне деталей «Бавария» преобладала, что, на самом деле, нормально. Что мы были очень близко в первом тайме и, к сожалению, отдали игру. В то же время я сказал, чтобы они не жалели себя, потому что мы сделали все, чтобы получить результат в этом матче. Я считаю, что мы хорошо проявили себя, и я хочу, чтобы все сразу переключились и готовились к следующей встрече – с «Полесьем». Для меня это сейчас самое важное. Поэтому я пообщаюсь с вами об этой игре – и сразу двигаюсь дальше, фокусируясь на следующем матче. И я сказал моим игрокам то же самое.

– При нескольких пропущенных головах футболисты «Баварии» Мюллер, Олисе и Мусиала оставались в штрафной площадке сами на несколько квадратных метров. Почему?



– Потому что они очень хорошие игроки – в этом причина. Мастерские футболисты, имеющие немало качеств, много двигаются и нелегко обороняться от таких исполнителей. Это ответ на ваш вопрос. Нельзя думать, почему такие квалифицированные футболисты иногда свободны – поэтому они топовые игроки. Хотя мы сделали все, чтобы защищаться, но мы это делали как команда, и конечно, когда ты играешь с такими соперниками, это логично, что они будут создавать возможности. Это достаточно нормально.

– Это заключительный матч Лиги чемпионов именно в этом году, так как бы вы вообще оценили эту еврокубковую кампанию? Понятно, что есть еще два матча впереди, но то, что уже сыграли.



– Хочу сказать, что в общем-то мы провели много хороших игр, показали довольно неплохой футбол. Не всегда получали заслуженный результат, особенно это касается предыдущего матча. Но мы проявили себя, играли и соперничали с другими командами. Меня устраивает, что мы в целом показали эту кампанию в Лиге чемпионов. Могли бы мы набрать больше баллов? Да, могли бы. Вместе с тем, нужно отметить, что у нас очень насыщенный график, а играть против топовых команд довольно непросто. Скажу так: опыт, который мы получаем в таких играх, очень хорошо влияет на игроков. Это иногда переживание определенных разочарований, но и саморазвитие. В общем, могу быть доволен этой частью турнира. Повторюсь, учитывая то, откуда мы, какая у нас футбольная жизнь и через что нам приходится проходить как команде, так и клубу, могу только сказать: хорошая работа, ребята! Надо учиться на ошибках, и мы станем сильнее, пережив все это. Впереди еще две игры, это еще не конец, хотя пройти на следующий этап будет очень сложно, нужно быть реалистами. И мы сыграли много хороших матчей в этой кампании.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)