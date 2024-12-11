ТРАОРЕ: Думаю, мы заслуживали большего, но не скажу, что заслуживали победы

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи форвард горняков Лассина Траоре прокомментировал поражение:

«Это была сложная игра для нас, трудный результат – особенно учитывая то, как мы играли. Я думаю, мы заслуживали большего, но не скажу, что заслуживали победы. Счет слишком тяжелый по сравнению с тем, какой была игра. Мы должны извлечь уроки и продолжить.

Мы знаем, как играет «Бавария», мы знаем, какими качествами она обладает. Они прессингуют без остановки в течение 90 минут, а затем у них есть такие топовые игроки, как Мусиала и Олисе. Мы заплатили сегодня цену».

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)