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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 03:48 | Обновлено 11 декабря 2024, 03:51
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0

ТРАОРЕ: Думаю, мы заслуживали большего, но не скажу, что заслуживали победы

Форвард Шахтера прокомментировал поражение команды в матче ЛЧ против Баварии (1:5)

11 декабря 2024, 03:48 | Обновлено 11 декабря 2024, 03:51
40
0
ТРАОРЕ: Думаю, мы заслуживали большего, но не скажу, что заслуживали победы
ФК Шахтер. Лассина Траоре

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи форвард горняков Лассина Траоре прокомментировал поражение:

«Это была сложная игра для нас, трудный результат – особенно учитывая то, как мы играли. Я думаю, мы заслуживали большего, но не скажу, что заслуживали победы. Счет слишком тяжелый по сравнению с тем, какой была игра. Мы должны извлечь уроки и продолжить.

Мы знаем, как играет «Бавария», мы знаем, какими качествами она обладает. Они прессингуют без остановки в течение 90 минут, а затем у них есть такие топовые игроки, как Мусиала и Олисе. Мы заплатили сегодня цену».

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария Лассина Траоре
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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