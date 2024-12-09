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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:23
203
0

Шахтер – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпионов

09 декабря 2024, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:23
203
0
Шахтер – Бавария. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

Во вторник, 10-го декабря, состоится поединок 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкая команда в предыдущих матчах основного раунда набрала 4 очка. В предыдущем поединке турнира «горняки» потерпели обидное поражение в Эйндховене, пропустив три гола от ПСВ в концовке встречи. Перед противостоянием с «Баварией» команда Марино Пушича в очередном туре УПЛ обыграла «Ворсклу» со счетом 3:1. Мюнхенцы набрали девять очков в основном раунде: 3 победы и 2 поражения. В предыдущем матче «красные» на своем поле обыграли ПСЖ со счетом 1:0. В своем национальном чемпионате «Бавария» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
10 декабря 2024 -
22:00
Бавария
Обе команды забьют: да 2.18 Сделать ставку
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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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