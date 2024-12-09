Шахтер Донецк

Во вторник, 10-го декабря, состоится поединок 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Арена АуфШальке», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкая команда в предыдущих матчах основного раунда набрала 4 очка. В предыдущем поединке турнира «горняки» потерпели обидное поражение в Эйндховене, пропустив три гола от ПСВ в концовке встречи. Перед противостоянием с «Баварией» команда Марино Пушича в очередном туре УПЛ обыграла «Ворсклу» со счетом 3:1. Мюнхенцы набрали девять очков в основном раунде: 3 победы и 2 поражения. В предыдущем матче «красные» на своем поле обыграли ПСЖ со счетом 1:0. В своем национальном чемпионате «Бавария» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.