Шахтер Донецк

Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шансы невелики, но они все равно есть
10 декабря в 22.00 по киевскому времени в Гельзенкирхене на «Арена АуфШальке» чемпион Украины – «Шахтер» – в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов встретится с третьей командой минувшего сезона Бундеслиги – «Баварией».
Шахтер
«Мне до сих пор болит матч против ПСВ», – сказал после поединка чемпионата Украины против «Ворсклы» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.
По словам наставника «горняков», его команда провела в минувшем туре ЛЧ практически идеальный поединок против чемпиона Нидерландов, однако, оказавшись в численном меньшинстве, дончане были вынуждены капитулировать.
В этой связи с Пушичем можно согласиться. Против «красно-белых» «Шахтер» действительно отыграл качественный поединок и был близок к победе, но в итоге не заработал даже ничьи.
После пяти сыгранных туров в основном раунде чемпионской Лиги в активе чемпионов Украины четыре очка и 26 место в общей турнирной таблице.
Кроме неудачи в Эйндховене (2:3), «оранжево-черные» проиграли также «Аталанте» (0:3) и «Арсеналу» (0:1). Матчи, в которых дончане набирали очки – ничья с «Болоньей» (0:0) и победа над «Янг Бойз» (2:1).
Для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф ЛЧ, «Шахтеру» нужно побеждать в оставшихся поединках. Ради лучшей подготовки к поединку против «Баварии» подопечные Пушича провели календарный поединок УПЛ против «Ворсклы» в четверг.
В том матче чемпионы Украины не имели видимых проблем. Решив все свои вопросы за 22 минуты первого тайма, в дальнейшем «Шахтер» потерял концентрацию. Но победу не упустил – победил 3:1.
Восьмого декабря «Шахтер» по уже привычному маршруту отправился в Германию. Сначала автобусом команда добралась в польский Жешув, а оттуда чартерным рейсом самолета отбыла в немецкий Дюссельдорф. К Гельзенкирхену «Шахтер» добрался тоже на автобусе.
Игру с «Баварией» пропустит дисквалифицированный в игре с ПСВ защитник Педро Энрике.
Перед матчем с «Баварией» немецкие фаны призвали бойкотировать «Шахтер» – из-за высоких цен на билеты. Изначально донецкий клуб планировать продавать стоячие билеты на игру по 52 евро, а сидячие – по 105.
Болельщики «Баварии» посчитали такую ценовую политику «Шахтера» обдирательством. И призвали к бойкоту игры.
Под давлением фанов «Шахтер» пересмотрел цены в сторону снижения. Заметного снижения. Теперь стоячие билеты на игру можно приобрести за 26 евро, а сидячие – по 45 евро.
Бавария
Проваливший минувший сезон Рекордмайстер сменил в межсезонье тренера. Новым наставником баварцев неожиданно стал Венсан Компани.
Старт нового сезона «Баварии» под руководством молодого бельгийского тренера получился противоречивым.
С одной стороны, «Бавария» укрепилась во главе Бундеслиги. После 13 туров в активе команды 33 очка и первое место. С отрывом от ближайшего преследователя – «Айнтрахта» – на шесть очков.
Накануне матча против «горняков» мюнхенцы в рамках 13 тура Бундеслиги сыграли против «Ханденхайма». И победили 4:2.
Однако в одном турнире баварцы уже прекратили свое выступление – в Кубке Германии. В борьбе за этот трофей они в 1/8 финала проиграли дома «Байеру» (0:1).
Таким образом, самый титулованный клуб Германии второй сезон подряд вылетает из Кубка Германии на ранней стадии.
Не совсем гладко идут дела у баварцев и в Лиге чемпионов. После пяти туров в активе подопечных Компани три победы и два поражения. И тринадцатое место в турнирной таблице.
Мюнхенцы одолели «ПСЖ» (1:0), «Бенфику» (1:0) и загребское «Динамо» (9:2), проиграли «Барселоне» (1:4) и «Астон Вилле» (0:1).
Кадровый вопрос в «Баварии» накануне матча против «Шахтера» оставляет желать лучшего. Лазарет команды заполнен.
Главной потерей мюнхенцев является лучший бомбардир команды Кейн. Гарри травмировался в игре против «Боруссии», и первоначально считалось, что его травма несерьезная. Однако матч против «Шахтера» он будет вынужден пропустить.
Также не сыграет против «горняков» и Коман, который присоединился в лазарете к Кейну и Гнабри.
Под вопросом участие в игре Дэвиса, Нойера и Мюллера.
История противостояний
Это будет третий матч между оппонентами. До этого соперники встречались в сезоне 2014/2015 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда первая встреча завершилась нулевой ничьей, а в Мюнхене «Бавария» разбила «Шахтер» 7:0.
Прогноз
«Шахтер» прогрессирует в Лиге чемпионов. И это факт. «Бавария» очень нестабильна в Лиге чемпионов. И это тоже факт. Поэтому сугубо теоретически у «горняков» есть шансы на позитивный исход поединка против одной из сильнейших команд мира. Но вот удастся ли эти шансы материализовать – большой вопрос.
Несмотря на все свои проблемы, и игровые, и кадровые, «Бавария» все равно остается на голову выше классом нашего чемпиона. И если называть вещи своими именами, то «Шахтер» в этой игре может спасти лишь чудо.
Можно не сомневаться, что дончане сделают все возможное, дабы зацепиться за очки. Однако и «Баварии» очки сейчас тоже очень нужны. Видится, что «Бавария» в этом поединке не упустит свое. Предположим, что мюнхенская команда выиграет с преимуществом в два мяча.
Ориентировочные составы:
«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан
«Бавария»: Перец, Бое, Упамекано, Ким, Геррейру, Горецка, Киммих, Сане, Олисе, Мусиала, Павлович.
22:00
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