Пушич планирует зимой обсудить с Шахтером вопрос своего будущего
Боснийский тренер намекает на возможность ухода?
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич в преддверии поединка пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ, который завтра состоится в Нидерландах, пообщался с тамошней прессой.
В процессе диалога с журналистом Пушич рассказал о трудностях, которые в период военного времени переживает украинский футбол, поведал, что некоторые матчи из-за воздушных тревог приходится проводить по нескольку часов и даже переносить на более поздний срок, а также заявил о планах пообщаться в зимней паузе с руководством «Шахтера» на предмет своего будущего.
«Во время зимнего перерыва я пообщаюсь с клубом. Я тщательно подумаю, что мне следует делать [дальше]. Ситуация во многих отношениях очень напряженная, но с точки зрения футбола я хорошо провожу время. Мы развиваемся. Команда добивается большого прогресса. Не хочется просто так отказываться от этого», – заявил Пушич.
После 13 туров «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Динамо».
Контракт 53-летнего Пушича с «Шахтером» действует до конца сезона-2025/26.
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загрустил козаченько
Хоч би до зими дотриматись)
Таку х.ю запросити на пост тренера Шахтаря - це треба знатно нюхнути.
Арсенал 72,000
Брюгге 64,000
ШАХТЁР 63,000
Милан 59,000
Фейеноорд 57,000
СПОРТИНГ 54,500
ПСВ 54,000
перед стартом
п.с.
только Сергей Станиславович между А и Б лигой, шахта жешь на уровне простиГоспаде Сан-Марино, С и Д лигами...