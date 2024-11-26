Пушич планирует зимой обсудить с Шахтером вопрос своего будущего

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич в преддверии поединка пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ, который завтра состоится в Нидерландах, пообщался с тамошней прессой.

В процессе диалога с журналистом Пушич рассказал о трудностях, которые в период военного времени переживает украинский футбол, поведал, что некоторые матчи из-за воздушных тревог приходится проводить по нескольку часов и даже переносить на более поздний срок, а также заявил о планах пообщаться в зимней паузе с руководством «Шахтера» на предмет своего будущего.

«Во время зимнего перерыва я пообщаюсь с клубом. Я тщательно подумаю, что мне следует делать [дальше]. Ситуация во многих отношениях очень напряженная, но с точки зрения футбола я хорошо провожу время. Мы развиваемся. Команда добивается большого прогресса. Не хочется просто так отказываться от этого», – заявил Пушич.

После 13 туров «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Динамо».

Контракт 53-летнего Пушича с «Шахтером» действует до конца сезона-2025/26.