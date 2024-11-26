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  4. Пушич планирует зимой обсудить с Шахтером вопрос своего будущего
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 17:06 |
1597
7

Пушич планирует зимой обсудить с Шахтером вопрос своего будущего

Боснийский тренер намекает на возможность ухода?

26 ноября 2024, 17:06 |
1597
7
Пушич планирует зимой обсудить с Шахтером вопрос своего будущего
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич в преддверии поединка пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ, который завтра состоится в Нидерландах, пообщался с тамошней прессой.

В процессе диалога с журналистом Пушич рассказал о трудностях, которые в период военного времени переживает украинский футбол, поведал, что некоторые матчи из-за воздушных тревог приходится проводить по нескольку часов и даже переносить на более поздний срок, а также заявил о планах пообщаться в зимней паузе с руководством «Шахтера» на предмет своего будущего.

«Во время зимнего перерыва я пообщаюсь с клубом. Я тщательно подумаю, что мне следует делать [дальше]. Ситуация во многих отношениях очень напряженная, но с точки зрения футбола я хорошо провожу время. Мы развиваемся. Команда добивается большого прогресса. Не хочется просто так отказываться от этого», – заявил Пушич.

После 13 туров «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на 6 очков от лидирующего «Динамо».

Контракт 53-летнего Пушича с «Шахтером» действует до конца сезона-2025/26.

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Алексей Сливченко Источник: De Telegraaf
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Комментарии 7
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George Abuladze
Команда досягає великого прогресу під керівництвом Пушича? Серйозно?
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+2
Gargantua81
то есть за умеренную компенсацию Пушич готов досрочно собрать манатки.
загрустил козаченько
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+2
Remark
Там тільки одні умови))) 
Хоч би до зими дотриматись)
Таку х.ю запросити на пост тренера Шахтаря - це треба знатно нюхнути.
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+1
8number
Завтра буде видно, що там далі.
Ответить
0
DaVinci
Тікай з того болота
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0
T-800
по баллам:
Арсенал 72,000
Брюгге 64,000
ШАХТЁР 63,000
Милан 59,000
Фейеноорд 57,000
СПОРТИНГ 54,500
ПСВ 54,000
перед стартом
Ответить
0
T-800
Пушич возглавил Шахтёр, который по рассчетам УЕФА был на уровне Милана и Арсенала .... но у нас легам принято в рот смотреть, а пылесосить бум своих ребровых((
п.с.
только Сергей Станиславович между А и Б лигой, шахта жешь на уровне простиГоспаде Сан-Марино, С и Д лигами...
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-2
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