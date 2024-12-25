Конкурент для Довбика. Рома сделала запрос на трансфер нападающего Наполи

«Рома», «Ювентус» и «Аталанта» сделали запрос на подписание итальянского нападающего «Наполи» Джакомо Распадори, сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист может покинуть клуб уже зимой, учитывая его желание получать большее количество игрового времени. Являясь нападающим по своей позиции, в случае трансфера в «Рому», он станет конкурентом украинского нападающего Артем Довбика.

В текущем сезоне Джакомо Распадори провел 11 матчей на клубном уровне, отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера клуба.