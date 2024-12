ВИДЕО. Открытие года. В сети показали гол из юности Ламина Ямала

17-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал стал настоящим открытием сезона.

В Ла Лиге решили вспомнить, как вундеркинд мирового футбола забивал на юношеском уровне.

Ямал дебютировал 29 апреля 2023 года в матче против «Бетиса», когда заменил на поле Гави. Тогда Ламин стал самым молодым игроком в истории «Барселоны» - 15 лет и 290 дней. Матч завершился со счетом 4:0. В этом поединке на счету Ямала не было результативных действий.

20 августа 2023 года Ямал впервые вышел в стартовом составе каталонцев в чемпионате Испании. Команда играла против «Кадиса». Уже в следующем матче Ямал отметился первой голевой передачей в игре против «Вильяреала».

Свой первый гол он забил 11 января 2024 года в полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0).

За сборную Испании Ямал дебютировал 8 сентября 2023 года в матче отбора к чемпионату Европы против Грузии.

