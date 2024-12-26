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Германия
26 декабря 2024, 02:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:31
99
0

ФОТО. Как их различить? Мюллер показал фотографию с братом

Игрок «Баварии» провел Рождество в кругу близких

26 декабря 2024, 02:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:31
99
0
ФОТО. Как их различить? Мюллер показал фотографию с братом
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер опубликовал фотографию с родным братом в социальной сети Instagram. Игрок решил провести Рождество в кругу близких.

Фотография удивила многих подписчиков футболиста, поскольку Томас и его брат очень похожи между собой по внешности. Однако появились и пользователи, которые в шутку сравняли старшего брата с игроком «Ромы» Матсом Хуммельсом.

«С Рождеством», – подписал фотографию Томас.

В этом сезоне Мюллер провел 22 поединка за «Баварию». На счету нападающего четыре гола и три ассиста.

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Томас Мюллер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига фото Рождество
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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