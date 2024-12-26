ФОТО. Как их различить? Мюллер показал фотографию с братом

Игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер опубликовал фотографию с родным братом в социальной сети Instagram. Игрок решил провести Рождество в кругу близких.

Фотография удивила многих подписчиков футболиста, поскольку Томас и его брат очень похожи между собой по внешности. Однако появились и пользователи, которые в шутку сравняли старшего брата с игроком «Ромы» Матсом Хуммельсом.

«С Рождеством», – подписал фотографию Томас.

В этом сезоне Мюллер провел 22 поединка за «Баварию». На счету нападающего четыре гола и три ассиста.