Германия26 декабря 2024, 02:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:31
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ФОТО. Как их различить? Мюллер показал фотографию с братом
Игрок «Баварии» провел Рождество в кругу близких
26 декабря 2024, 02:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:31
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Игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер опубликовал фотографию с родным братом в социальной сети Instagram. Игрок решил провести Рождество в кругу близких.
Фотография удивила многих подписчиков футболиста, поскольку Томас и его брат очень похожи между собой по внешности. Однако появились и пользователи, которые в шутку сравняли старшего брата с игроком «Ромы» Матсом Хуммельсом.
«С Рождеством», – подписал фотографию Томас.
В этом сезоне Мюллер провел 22 поединка за «Баварию». На счету нападающего четыре гола и три ассиста.
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