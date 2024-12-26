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26 декабря 2024, 03:42 | Обновлено 26 декабря 2024, 03:47
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0

ФОТО. Нет ничего важнее семьи. Как Месси отпраздновал Рождество?

Аргентинец организовал семейный отдых

26 декабря 2024, 03:42 | Обновлено 26 декабря 2024, 03:47
110
0
ФОТО. Нет ничего важнее семьи. Как Месси отпраздновал Рождество?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины и «Интер» Майами Лионель Месси встретил Рождество вместе с женой Антонелой Роккуццо и тремя сыновьями – Тьяго, Матео и Чиро.

Женщина Лионеля опубликовала фотографии по семейному празднику в социальную сеть Instagram. Все члены семьи специально одели вещи с красным цветом, чтобы все одинаково выглядели на фотографиях.

«С Рождеством», – написала в сообщении Антонела.

В этом сезоне на клубном уровне Лионель отыграл 25 матчей. Кроме того, футболист 23 раза прошил ворота соперников, а также оформил 13 ассистов.

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Лионель Месси Рождество фото Интер Майами сборная Аргентины по футболу Тьяго Месси Антонела Роккуццо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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