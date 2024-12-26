ФОТО. Нет ничего важнее семьи. Как Месси отпраздновал Рождество?

Капитан сборной Аргентины и «Интер» Майами Лионель Месси встретил Рождество вместе с женой Антонелой Роккуццо и тремя сыновьями – Тьяго, Матео и Чиро.

Женщина Лионеля опубликовала фотографии по семейному празднику в социальную сеть Instagram. Все члены семьи специально одели вещи с красным цветом, чтобы все одинаково выглядели на фотографиях.

«С Рождеством», – написала в сообщении Антонела.

В этом сезоне на клубном уровне Лионель отыграл 25 матчей. Кроме того, футболист 23 раза прошил ворота соперников, а также оформил 13 ассистов.