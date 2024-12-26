Легендарный форвард и капитан испанской «Сельты» Яго Аспас подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба команды. Детали соглашения пока не раскрываются, но контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Яго Аспас провел 509 матчей за «Сельту», забив 210 голов и отдав 82 результативные передачи. Кроме «Сельты», форвард также выступал за «Ливерпуль» и «Севилью». Аспас не раз вызывался в национальную сборную Испании, в составе которой он провел 20 матчей и забил 6 голов.

Фанаты «Сельты» с радостью восприняли продолжение сотрудничества, который останется в команде еще на несколько лет. А фанаты «Барселоны» начали отшучиваться, ведь Яго очень любит забивать «Барселоне».

Geezy: «Ливерпульское совершенство».

Kabbah: «Барселона» не будет рада это увидеть».

Miss ADEL: «Новые неприятности для «Барселоны».

Nagash: «Этот человек не уйдет на пенсию, пока не забьет голы определенному клубу».

Mr Khalif: «Владелец «Барселоны» Яго Аспас продлил свой контракт до 2026 года».

Pau Cubarsi: «Ого. Этот чувак останется в «Сельте» до 50 лет».

ElsWorld: «Он заслуживает играть за более крупный клуб».

CHONCO_MAPHANGA: «Ни одна команда не хочет иметь игрока, который выходит на поле только против «Барселоны».

Amen Allah Boughanmi: «Еще годы пыток «Барселоны».

Keep Crying: «Уйди на пенсию уже».