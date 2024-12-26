Италия26 декабря 2024, 02:40 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:42
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Ворота будут открыты. Рома проведет открытую тренировку для фанатов
Событие запланировано на 1 января нового года
26 декабря 2024, 02:40 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:42
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Римская «Рома», в которую играет украинец Артем Довбик, решила провести открытую тренировку для болельщиков.
Как отмечается, 1 января 2025 года входная командная сессия для фанатов будет свободной. Для того чтобы попасть на тренировку клуба, болельщики должны заполнить специальную анкету.
Фанаты получат возможность последовать за процессом подготовки игроков к следующему матчу, а также будет возможность сделать пару фотографий с футболистами.
Ранее писалось, что римский коллектив хочет приобрести конкурента Довбику.
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