26 декабря на «Сити Граунд» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда, при великой истории, долгое время болталась на вторых ролях даже в Чемпионшипе. Большой неожиданностью стало ее внезапное возвращение в АПЛ, а тем более то, что там удалось сохранить прописку новичку, перегруженному спешно подписанными футболистами. И после всего этого год назад Стива Купера, что всего этого добился, увольняют без сантиментов, хотя ситуацию тогда аховой нельзя было назвать. Впрочем, этот ход оправдался еще в прошлом сезоне, когда Нуну Эшпириту Санту оставил новых подопечных в Премьер-Лиге, несмотря на наложенный штраф - как раз за нарушение фэйр-плей при массовом подписании новичков в 2022-м году. А в этом сезоне, выигрывая половину матчей, португалец со своими футболистами встретил Рождество в числе претендентов на 4-е, лигочемпионовское место. И подтвердили это, выиграв на выезде у Брентфорда, что в этом сезоне лучший дома.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб остановился в прошлом сезоне на дистанции в одну победу от своей цели - в споре за 4-е место отстали от Астон Виллы на два очка. В Лондоне, очевидно, относительную неудачу списали на уход в 2023-м году Кейна, и летом потратились на Соланке, что должен был стать заменой для Харри. Но вместо прогресса шпоры, действительно неплохо начинавшие, потом демонстрировали уж очень большую нестабильность. Они дважды обыграли Манчестер Сити, но при этом уступали Ипсвичу и выдавали на стыке осени и зимы пять матчей без побед во всех турнирах. После разгрома Саутгемптона, в Кубке Лиги с Манчестер Юнайтед получилось выиграть. Но против Ливерпуля уступали 1:5, да и в итоге закончили 3:6.

Статистика личных встреч

Лесники за последние четверть века, в 10 очных матчах, взяли 1 победу и 1 ничью. При этом они уступили в остальных поединках, в том числе во всех трех последних.

Прогноз

Букмекерские конторы сейчас склонны верить в победу хозяев арены. Ставим на них, но с форой 0 (коэффициент - 1,75).