В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест одержал победу над Тоттенхэмом со счетом 1:0.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Антони Эланга на 28-й минуте.

Эта победа позволила лесникам подняться в топ-3 АПЛ (34 очка), шпоры занимают 11-е место (23 балла).

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Эланга, 28

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