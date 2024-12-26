26.12.2024 17:00 – FT 1 : 0
Англия26 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:34
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Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 1:0. Как пропустили шпоры. Видео гола, обзор
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Антони Эланга на 28-й минуте
26 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:34
55
0
В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест одержал победу над Тоттенхэмом со счетом 1:0.
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Антони Эланга на 28-й минуте.
Эта победа позволила лесникам подняться в топ-3 АПЛ (34 очка), шпоры занимают 11-е место (23 балла).
АПЛ. 18-й тур, 26 декабря
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 1:0
Гол: Эланга, 28
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +4
Джед Спенс (Тоттенхэм) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
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