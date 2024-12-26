Известно, подпишут ли Карпаты вингера Шахтера

Львовские «Карпаты» не интересуются украинским вингером донецкого «Шахтера» Марьяном Шведом, сообщает ТаТоТаке.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе «львов» к 27-летнему футболисту и даже о личной заинтересованности в игроке со стороны главного тренера клуба Владислава Лупашко.

В сезоне 2024/25 Марьян Швед провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1 миллион евро, а его контракт с «Шахтером» действует до лета 2027 года.