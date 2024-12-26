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Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 13:08 |
756
0

Известно, подпишут ли Карпаты вингера Шахтера

Львовский клуб не интересуется Марьяном Шведом

26 декабря 2024, 13:08 |
756
0
Известно, подпишут ли Карпаты вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Львовские «Карпаты» не интересуются украинским вингером донецкого «Шахтера» Марьяном Шведом, сообщает ТаТоТаке.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе «львов» к 27-летнему футболисту и даже о личной заинтересованности в игроке со стороны главного тренера клуба Владислава Лупашко.

В сезоне 2024/25 Марьян Швед провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1 миллион евро, а его контракт с «Шахтером» действует до лета 2027 года.

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трансферы Карпаты Львов Шахтер Донецк Марьян Швед трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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