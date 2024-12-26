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  4. «Лучше, чтобы недовольные игроки ушли». Мареска сделал важное заявление
Англия
26 декабря 2024, 13:18 |
748
0

«Лучше, чтобы недовольные игроки ушли». Мареска сделал важное заявление

Наставник лондонского «Челси» не собирается удерживать футболистов силой

26 декабря 2024, 13:18 |
748
0
«Лучше, чтобы недовольные игроки ушли». Мареска сделал важное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что не собирается силой удерживать тех футболистов, которые не хотят играть в клубе:

«Если игроки, которые недовольны своим положением в команде, стучат в дверь и хотят уйти. Я не скажу «Нет, вы должны остаться здесь, 100 процентов». Если они хотят уйти, лучшим вариантом для всех будет, чтобы недовольные футболисты покинули клуб», – цитирует наставника лондонского клуба инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне «Челси» занимает второе место в турнирной таблице – подопечные Энцо Марески набрали 35 баллов. В следующем матче лондонская команда сыграет против «Фулхэма» в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Мареска оценил игру своих подопечных в текущем сезоне.

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Микола Титюк Источник: Фабрицио Романо
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