«Лучше, чтобы недовольные игроки ушли». Мареска сделал важное заявление
Наставник лондонского «Челси» не собирается удерживать футболистов силой
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что не собирается силой удерживать тех футболистов, которые не хотят играть в клубе:
«Если игроки, которые недовольны своим положением в команде, стучат в дверь и хотят уйти. Я не скажу «Нет, вы должны остаться здесь, 100 процентов». Если они хотят уйти, лучшим вариантом для всех будет, чтобы недовольные футболисты покинули клуб», – цитирует наставника лондонского клуба инсайдер Фабрицио Романо.
В этом сезоне «Челси» занимает второе место в турнирной таблице – подопечные Энцо Марески набрали 35 баллов. В следующем матче лондонская команда сыграет против «Фулхэма» в поединке 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Мареска оценил игру своих подопечных в текущем сезоне.
🚨🔵 Maresca: “If players who are unhappy knock on the door and they want to leave… I’m not going to say: No, you have to stay here, 100 per cent”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2024
“If they want to leave, the best thing for everyone is that the players who aren’t happy leave”. pic.twitter.com/DJZTQX8fOQ
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