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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:28
382
0

МАРЕСКА: «У Челси лучшая атака, но Ливерпуль играет фантастически»

Наставник «Челси» Энцо Мареска оценил прогресс команды из Лондона

25 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:28
382
0
МАРЕСКА: «У Челси лучшая атака, но Ливерпуль играет фантастически»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник «Челси» Энцо Мареска оценил прогресс команды из Лондона накануне матча АПЛ против «Фулхэма»:

«Место в турнирной таблице? Мы много раз говорили, что опережаем свои ожидания. То, как мы играем, с точки зрения очков. Но главное для нас всегда то, как мы можем улучшить игроков и улучшаться игру за игрой.

Давление на клуб? Дело не в давлении на игроков, клуб или меня, а в реальности. Я хотел бы иметь такое давление, и надеюсь, что скоро у нас такое будет. Но причина, по которой я сказал, что нас нет в гонке за титул – то, для меня в реальности нас там нет. Главное – продолжать совершенствоваться и продолжать пытаться выигрывать матчи.

Речь идет о том, как мы справляемся с такими моментами, но мы просто сосредоточены на текущем моменте и на завтрашнем дне. Мы просто проводим игру за игрой.

Часто попадаем в каркас ворот? Мы можем контролировать, как хотим играть с мячом и без мяча, но мы не можем контролировать результат, то есть попадание в штангу, перекладину или забивание голов. Мы много создаем, у нас лучшая атака в Премьер-лиге, это хорошее чувство, это означает, что команда создает моменты. Это то, чего мы хотим, надеюсь, в будущем нам повезет немного больше.

Реальность наверняка говорит, что мы вторые. Таблица отражает положение команд. Но «Ливерпуль» играет фантастически с первого дня, их состав уже пережил особый момент, выигрывая трофеи. Я сказал в прошлом году, когда «Ливерпуль» встречался с «Челси» в финале Кубка лиги, что я видел, в каком количестве финалов играли футболисты двух команд, и разница была колоссальной. Это показывает, какой опыт нужно иметь в этой гонке».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Ливерпуль
Николай Степанов Источник: Football London
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