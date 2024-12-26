Карпаты могут подписать экс-игрока Днепра-1. Он является свободным агентом
Валерий Юрчук близок к подписанию контракта с львовским клубом
Львовские «Карпаты» интересуются бывшим вратарем «Днепра-1» Валерием Юрчуком, сообщает анонимный Telegram-канал INSIDE UPL.
По информации источника, «львы» находятся на завершающем этапе переговоров с 34-летним футболистом, стороны близки к договоренности.
Отмечается, что в клубе на него рассчитывают как на третьего голкипера.
Валерий Юрчук находился на контракте в «Днепре-1» с 2017 года и до прекращения его существования. За это время в составе днепрян он провел 63 матча, пропустив 66 голов.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» не подпишут Марьяна Шведа.
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