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  4. «Дело в президенте». Экс-скаут Шахтера оценил влияние Ахметова на команду
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 01:25 |
164
0

«Дело в президенте». Экс-скаут Шахтера оценил влияние Ахметова на команду

Жозе Боту сравнил, как работают горняки и Бенфика

26 декабря 2024, 01:25 |
164
0
«Дело в президенте». Экс-скаут Шахтера оценил влияние Ахметова на команду
ФК Шахтер. Жозе Боту

Бывший руководитель селекционного департамента «Шахтера» Жозе Боту рассказал, в чем разница в работе скаутов донецкого клуба и их коллег из «Бенфики», где он также работал.

«Что сложное в скаутинге: понимание того, чего хочет тренер или клуб. У «Бенфики» была спортивная политика, которая с точки зрения характеристик игроков очень соответствовала тому, чего хотел тренер. В «Шахтере», например, этого не было. Там дело было в президенте, который хотел играть так, как видел он.

«Бенфика» – самый большой клуб, в котором я работал. Это несомненно с точки зрения масштабов клуба. А лучшим спортивным проектом был «Шахтер», – цитирует Жозе fla.mundobola.com.

Боту работает в бразильском «Фламенго», где он получил должность спортивного директора.

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Жозе Боту Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ринат Ахметов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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