«Дело в президенте». Экс-скаут Шахтера оценил влияние Ахметова на команду

Бывший руководитель селекционного департамента «Шахтера» Жозе Боту рассказал, в чем разница в работе скаутов донецкого клуба и их коллег из «Бенфики», где он также работал.

«Что сложное в скаутинге: понимание того, чего хочет тренер или клуб. У «Бенфики» была спортивная политика, которая с точки зрения характеристик игроков очень соответствовала тому, чего хотел тренер. В «Шахтере», например, этого не было. Там дело было в президенте, который хотел играть так, как видел он.

«Бенфика» – самый большой клуб, в котором я работал. Это несомненно с точки зрения масштабов клуба. А лучшим спортивным проектом был «Шахтер», – цитирует Жозе fla.mundobola.com.

Боту работает в бразильском «Фламенго», где он получил должность спортивного директора.