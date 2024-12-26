Букайо САКА: «Я всегда стараюсь быть лучше»

23-летний вингер лондонского «Арсенала» поделился мнениями о собственном прогрессе, как на футбольном поле, так и вне его.

«Мне кажется, что футбол сейчас серьезно прогрессирует в тактическом плане. Мне это действительно помогает, и мне нравится анализировать все детали в преддверии каждого матча, чтобы чувствовать себя максимально уверенным, потому что я понимаю, чего следует ожидать от соперников.

Я всегда стараюсь быть лучше, поэтому не думаю, что был какой-то конкретный год, когда я почувствовал, что смог выйти на новый уровень, почувствовав какой-то значительный скачок. Я не думаю, что в любой момент может произойти подобное. Я всегда стараюсь самосовершенствоваться в каждом аспекте своей игры, прогрессируя из года в год. Это мой образ мышления и мой подход к футболу», – прокомментировал Сака.

В сезоне-2024/25 Букайо отбегал 24 матча, в которых оформил девять голов и 13 результативных передач.

Напомним, что на сегодняшний день Сака находится вне команды, поскольку получил повреждение в матче с «Кристал Пэлас» (5:1).