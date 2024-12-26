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Португалия
26 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 26 декабря 2024, 03:33
24
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не долго музыка играла. Спортинг уволил главного тренера

Жоау Перейра покинул расположение команды

26 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 26 декабря 2024, 03:33
24
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не долго музыка играла. Спортинг уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Перейра

Действующий чемпион португальской лиги «Спортинг» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Жоау Перейрой. Недавно специалист провел встречу с руководством.

Проработал Перейра в команде чуть больше одного месяца. Во главе с Жоау львы провели восемь поединков. В результате коллектив одержал три победы, одну ничью и четыре раза уступил.

Такие результаты привели к тому, что «Спортинг» упустил лидерство в национальном чемпионате.

Новым наставником клуба станет Руй Боргеш, которого назначат в ближайшее время.

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Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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