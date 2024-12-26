ОФИЦИАЛЬНО. Не долго музыка играла. Спортинг уволил главного тренера
Жоау Перейра покинул расположение команды
Действующий чемпион португальской лиги «Спортинг» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Жоау Перейрой. Недавно специалист провел встречу с руководством.
Проработал Перейра в команде чуть больше одного месяца. Во главе с Жоау львы провели восемь поединков. В результате коллектив одержал три победы, одну ничью и четыре раза уступил.
Такие результаты привели к тому, что «Спортинг» упустил лидерство в национальном чемпионате.
Новым наставником клуба станет Руй Боргеш, которого назначат в ближайшее время.
Um Leão para sempre.— Sporting CP (@SportingCP) December 25, 2024
Obrigado, João Pereira 🦁 pic.twitter.com/KhxhqwIdqk
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