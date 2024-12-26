ОФИЦИАЛЬНО. Не долго музыка играла. Спортинг уволил главного тренера

Действующий чемпион португальской лиги «Спортинг» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Жоау Перейрой. Недавно специалист провел встречу с руководством.

Проработал Перейра в команде чуть больше одного месяца. Во главе с Жоау львы провели восемь поединков. В результате коллектив одержал три победы, одну ничью и четыре раза уступил.

Такие результаты привели к тому, что «Спортинг» упустил лидерство в национальном чемпионате.

Новым наставником клуба станет Руй Боргеш, которого назначат в ближайшее время.