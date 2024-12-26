Совсем не везет. Кьеза пропустит очередной матч Ливерпуля
Арне Слот сообщил о неготовности футболиста
Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза пропустит очередной матч команды в этом сезоне.
Причиной неготовности футболиста к матчу 18-го тура АПЛ с «Лестером» стало плохое самочувствие.
«Федерико Кьеза чувствует себя плохо, к сожалению для него, потому что у него было несколько минут против «Саутгемптона».
Он болел в последние два дня и сегодня тоже, поэтому мы не сможем выпустить его на игру», – сказал Слот.
В этом сезоне Федерико сыграл всего четыре матча, отдав одну голевую передачу. Большую часть матчей игрок пропустил из-за травмы.
Поединок между «Ливерпулем» и «Лестером» состоится 26 декабря, начало в 22:00 по Киеву.
🚨 Arne Slot: “Federico Chiesa is feeling sick, unfortunately for him because he had some minutes against Southampton”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2024
“He was sick in the last two days and today as well so we couldn’t bring him to the game”. pic.twitter.com/1hR8YtvtGF
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