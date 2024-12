Совсем не везет. Кьеза пропустит очередной матч Ливерпуля

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза пропустит очередной матч команды в этом сезоне.

Причиной неготовности футболиста к матчу 18-го тура АПЛ с «Лестером» стало плохое самочувствие.

«Федерико Кьеза чувствует себя плохо, к сожалению для него, потому что у него было несколько минут против «Саутгемптона».

Он болел в последние два дня и сегодня тоже, поэтому мы не сможем выпустить его на игру», – сказал Слот.

В этом сезоне Федерико сыграл всего четыре матча, отдав одну голевую передачу. Большую часть матчей игрок пропустил из-за травмы.

Поединок между «Ливерпулем» и «Лестером» состоится 26 декабря, начало в 22:00 по Киеву.

