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  4. Совсем не везет. Кьеза пропустит очередной матч Ливерпуля
Англия
26 декабря 2024, 02:58 |
58
0

Совсем не везет. Кьеза пропустит очередной матч Ливерпуля

Арне Слот сообщил о неготовности футболиста

26 декабря 2024, 02:58 |
58
0
Совсем не везет. Кьеза пропустит очередной матч Ливерпуля
IMAGO. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза пропустит очередной матч команды в этом сезоне.

Причиной неготовности футболиста к матчу 18-го тура АПЛ с «Лестером» стало плохое самочувствие.

«Федерико Кьеза чувствует себя плохо, к сожалению для него, потому что у него было несколько минут против «Саутгемптона».

Он болел в последние два дня и сегодня тоже, поэтому мы не сможем выпустить его на игру», – сказал Слот.

В этом сезоне Федерико сыграл всего четыре матча, отдав одну голевую передачу. Большую часть матчей игрок пропустил из-за травмы.

Поединок между «Ливерпулем» и «Лестером» состоится 26 декабря, начало в 22:00 по Киеву.

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Федерико Кьеза Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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