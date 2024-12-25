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Англия
25 декабря 2024, 21:22 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:23
436
0

Арне Слот рассказал, каким суеверным обычаем страдает перед матчем

Главный тренер «Ливерпуля» не ходит в церковь, но боится числа 13

25 декабря 2024, 21:22 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:23
436
0
Арне Слот рассказал, каким суеверным обычаем страдает перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился тем, чего старается избегать перед матчем.

«Не скажу, что я являюсь религиозным человеком. Возможно, на все просто нет времени, но точно знаю, что не делаю перед матчем. Я стараюсь не смотреть на часы в 13:13.

Если случайно это произойдет, то на поле можно не выходить. Это число приносит неудачу. Это действительно так», – прокомментировал главный тренер изданию Daily Mail.

Также тренер объяснил, что все моменты, которые касаются команды, надо воспринимать как родственные и никогда не использовать местоимение «я», а только «мы».

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал прогноз относительно чемпиона в АПЛ.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот
Олександр Сільченко Источник: Daily Mail
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