Арне Слот рассказал, каким суеверным обычаем страдает перед матчем
Главный тренер «Ливерпуля» не ходит в церковь, но боится числа 13
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился тем, чего старается избегать перед матчем.
«Не скажу, что я являюсь религиозным человеком. Возможно, на все просто нет времени, но точно знаю, что не делаю перед матчем. Я стараюсь не смотреть на часы в 13:13.
Если случайно это произойдет, то на поле можно не выходить. Это число приносит неудачу. Это действительно так», – прокомментировал главный тренер изданию Daily Mail.
Также тренер объяснил, что все моменты, которые касаются команды, надо воспринимать как родственные и никогда не использовать местоимение «я», а только «мы».
Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал прогноз относительно чемпиона в АПЛ.
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