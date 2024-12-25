«Они будут там». Тренер Челси дал неожиданный прогноз на чемипонство АПЛ

Наставник «Челси» Энцо Мареска уверен, что «Манчестер Сити» преодолеет кризис и в конце сезона останется среди претендентов на титул АПЛ.

«Не думаю, что «Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионство. Слишком рано об этом говорить, но еще в прошлом сезоне было видно, что они готовы к длинной гонке, у них есть опыт для этого. В этом разница между ними и «Челси».

«Неудачи «Манчестер Сити»? Я считаю, что в конце сезона они будут там, в битве за титул. Но сейчас они оказались в такой ситуации, в которой давно не были».

«Так вышло, что у них не хватает игроков, но они остаются в гонке», – считает Мареска.

Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь один матч за последние восемь туров АПЛ и опустилась на 7-е место.