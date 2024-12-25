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  4. «Они будут там». Тренер Челси дал неожиданный прогноз на чемипонство АПЛ
Англия
25 декабря 2024, 18:17 |
109
0

«Они будут там». Тренер Челси дал неожиданный прогноз на чемипонство АПЛ

Мареска не списывает Манчестер Сити

25 декабря 2024, 18:17 |
109
0
«Они будут там». Тренер Челси дал неожиданный прогноз на чемипонство АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник «Челси» Энцо Мареска уверен, что «Манчестер Сити» преодолеет кризис и в конце сезона останется среди претендентов на титул АПЛ.

«Не думаю, что «Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионство. Слишком рано об этом говорить, но еще в прошлом сезоне было видно, что они готовы к длинной гонке, у них есть опыт для этого. В этом разница между ними и «Челси».

«Неудачи «Манчестер Сити»? Я считаю, что в конце сезона они будут там, в битве за титул. Но сейчас они оказались в такой ситуации, в которой давно не были».

«Так вышло, что у них не хватает игроков, но они остаются в гонке», – считает Мареска.

Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь один матч за последние восемь туров АПЛ и опустилась на 7-е место.

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Челси Манчестер Сити Энцо Мареска Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
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