«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
Станислав Кочубинский вспомнил интересную историю с 1975 года
Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал о конфликте между Валерием Лобановским и Олегом Блохиным в 1975 году. Случилось это накануне финального матча Суперкубка УЕФА против «Баварии» (1:0).
– За сколько дней до матча вас закрывали на базе?
– По продолжительности самый длинный заезд был именно перед Суперкубком. Мы заехали на базу дней за пять до игры в Киеве и там сидели, тренировались.
– Неужели взрослые ребята это просто так выдерживали?
– Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: «Убирайся отсюда!». Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры! Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он удручал все и всех.
– Чем закончилась та история? Блохин извинился?
– Ничем серьезным. Все сошло на нет. Блохин не принес извинения и, конечно, никуда с базы не уехал.
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