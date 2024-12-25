Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал о конфликте между Валерием Лобановским и Олегом Блохиным в 1975 году. Случилось это накануне финального матча Суперкубка УЕФА против «Баварии» (1:0).

– За сколько дней до матча вас закрывали на базе?

– По продолжительности самый длинный заезд был именно перед Суперкубком. Мы заехали на базу дней за пять до игры в Киеве и там сидели, тренировались.

– Неужели взрослые ребята это просто так выдерживали?

– Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: «Убирайся отсюда!». Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры! Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он удручал все и всех.

– Чем закончилась та история? Блохин извинился?

– Ничем серьезным. Все сошло на нет. Блохин не принес извинения и, конечно, никуда с базы не уехал.