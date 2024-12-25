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25 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 12:51
1522
3

«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина

Станислав Кочубинский вспомнил интересную историю с 1975 года

25 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 25 декабря 2024, 12:51
1522
3
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
Олег Блохин

Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал о конфликте между Валерием Лобановским и Олегом Блохиным в 1975 году. Случилось это накануне финального матча Суперкубка УЕФА против «Баварии» (1:0).

– За сколько дней до матча вас закрывали на базе?

– По продолжительности самый длинный заезд был именно перед Суперкубком. Мы заехали на базу дней за пять до игры в Киеве и там сидели, тренировались.

– Неужели взрослые ребята это просто так выдерживали?

– Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: «Убирайся отсюда!». Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры! Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он удручал все и всех.

– Чем закончилась та история? Блохин извинился?

– Ничем серьезным. Все сошло на нет. Блохин не принес извинения и, конечно, никуда с базы не уехал.

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Суперкубок УЕФА Динамо Киев Валерий Лобановский Олег Блохин Станислав Кочубинский
Микола Титюк Источник: 1927.kiev.ua
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turist86
Спорт.юа, ця новина була у вас ще 31 жовтня. 
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pol-55
Після перемоги *Спортивна газета*на всіх полосах тільки все про ту Гру,навіть ні одного рядка згадування партії чи комсомолу,довго зберігав,але десь загубилась в круговороті буття.
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Burevestnik
   цю новину на сайті подати 
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