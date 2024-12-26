Испания26 декабря 2024, 01:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 01:33
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ФОТО. Праздник всех собрал. Братья Мбаппе встретили Рождество среди родных
Футболисты обменялись символическими подарками
26 декабря 2024, 01:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 01:33
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Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе встретил Рождество в кругу близких людей. Рядом с футболистом во время праздника были родные родители и младший брат Этан, выступающий за «Лилль».
Братья-футболисты обменялись символическими подарками, приуроченными к поединку «Лилль» – «Реал» в Лиге чемпионов (1:0).
Килиан и Этан вручили друг другу картины, на которых изображены имена братьев и футболки обеих команд.
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