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  4. ФОТО. Праздник всех собрал. Братья Мбаппе встретили Рождество среди родных
Испания
26 декабря 2024, 01:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 01:33
94
0

ФОТО. Праздник всех собрал. Братья Мбаппе встретили Рождество среди родных

Футболисты обменялись символическими подарками

26 декабря 2024, 01:30 | Обновлено 26 декабря 2024, 01:33
94
0
ФОТО. Праздник всех собрал. Братья Мбаппе встретили Рождество среди родных
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Этан Мбаппе

Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе встретил Рождество в кругу близких людей. Рядом с футболистом во время праздника были родные родители и младший брат Этан, выступающий за «Лилль».

Братья-футболисты обменялись символическими подарками, приуроченными к поединку «Лилль» – «Реал» в Лиге чемпионов (1:0).

Килиан и Этан вручили друг другу картины, на которых изображены имена братьев и футболки обеих команд.

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Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Реал Мадрид Лилль чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция)
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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