ФОТО. Праздник всех собрал. Братья Мбаппе встретили Рождество среди родных

Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе встретил Рождество в кругу близких людей. Рядом с футболистом во время праздника были родные родители и младший брат Этан, выступающий за «Лилль».

Братья-футболисты обменялись символическими подарками, приуроченными к поединку «Лилль» – «Реал» в Лиге чемпионов (1:0).

Килиан и Этан вручили друг другу картины, на которых изображены имена братьев и футболки обеих команд.