ВИДЕО. Защитник МЮ помог бездомным в преддверии Рождества
Диогу Далот решил сделать доброе дело
Португальский защитник клуба Манчестер Юнайтед Диогу Далот накануне Рождества встретился с беспризорными лицами.
Встреча была организована с помощью благотворительной организации Lifeshare, которая ежегодно проводит подобные акции.
Футболист вместе со своей пассией поработали в качестве волонтеров, разнося еду представителям приюта.
Кроме того, Далот не отказывал желающим сделать общую фотографию.
Diogo Dalot helping the homeless in Manchester on Christmas Eve. What a lovely lad! 👏♥️— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 25, 2024
pic.twitter.com/z1QurRJsRx
Man Utd player and his wife feed the homeless on Christmas Eve https://t.co/EPASh4QHjn— Sky News (@SkyNews) December 24, 2024
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