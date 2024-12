ВИДЕО. Защитник МЮ помог бездомным в преддверии Рождества

Португальский защитник клуба Манчестер Юнайтед Диогу Далот накануне Рождества встретился с беспризорными лицами.

Встреча была организована с помощью благотворительной организации Lifeshare, которая ежегодно проводит подобные акции.

Футболист вместе со своей пассией поработали в качестве волонтеров, разнося еду представителям приюта.

Кроме того, Далот не отказывал желающим сделать общую фотографию.

Diogo Dalot helping the homeless in Manchester on Christmas Eve. What a lovely lad! 👏♥️



pic.twitter.com/z1QurRJsRx