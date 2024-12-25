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Англия
25 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:19
221
0

ВИДЕО. Защитник МЮ помог бездомным в преддверии Рождества

Диогу Далот решил сделать доброе дело

25 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:19
221
0
ВИДЕО. Защитник МЮ помог бездомным в преддверии Рождества
IMAGO. Диогу Далот

Португальский защитник клуба Манчестер Юнайтед Диогу Далот накануне Рождества встретился с беспризорными лицами.

Встреча была организована с помощью благотворительной организации Lifeshare, которая ежегодно проводит подобные акции.

Футболист вместе со своей пассией поработали в качестве волонтеров, разнося еду представителям приюта.

Кроме того, Далот не отказывал желающим сделать общую фотографию.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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