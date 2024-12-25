Упомянули и Забарного. В Англии восхищаются сенсационным Борнмутом
The Guardian упомянул и вклад украинца в успехи команды, демонстрируя статистику игроков
Издание The Guardian написало статью, в которой рассказало о успехах «Борнмута» под руководством Андони Ираолы.
Сенсационные «вишни», которые идут на пятом месте Английской Премьер-лиги, кажется, не планируют сбавлять обороты. Среди причастных к историческим цифрам и позиции в таблице для английского клуба, издание выделило и Илью Забарного:
«Болельщики «Борнмута» нечасто видят, как их команда доминирует в игре, о чем свидетельствует показатель владения мячом в 44,9%, который является пятым с конца в Премьер-лиге в этом сезоне. Однако игроки компенсируют недостаток мяча эффективной охотой за ним. «Борнмут» занимает первое место по выигранным позициям в обороне (389), полузащите (377) и атакующей трети (109). Илья Забарный (52) занимает третье место в защите, Райан Кристи (56) – первое место в полузащите, а Семеньо (19) – третье место в атаке». Данные места игроки занимают в сравнении со всеми игроками чемпионата Англии.
Ранее сообщалось о том, что Илья Забарный может перейти во французский гранд.
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