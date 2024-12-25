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  4. Упомянули и Забарного. В Англии восхищаются сенсационным Борнмутом
Англия
25 декабря 2024, 22:24 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:52
673
4

Упомянули и Забарного. В Англии восхищаются сенсационным Борнмутом

The Guardian упомянул и вклад украинца в успехи команды, демонстрируя статистику игроков

25 декабря 2024, 22:24 | Обновлено 25 декабря 2024, 22:52
673
4
Упомянули и Забарного. В Англии восхищаются сенсационным Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Издание The Guardian написало статью, в которой рассказало о успехах «Борнмута» под руководством Андони Ираолы.

Сенсационные «вишни», которые идут на пятом месте Английской Премьер-лиги, кажется, не планируют сбавлять обороты. Среди причастных к историческим цифрам и позиции в таблице для английского клуба, издание выделило и Илью Забарного:

«Болельщики «Борнмута» нечасто видят, как их команда доминирует в игре, о чем свидетельствует показатель владения мячом в 44,9%, который является пятым с конца в Премьер-лиге в этом сезоне. Однако игроки компенсируют недостаток мяча эффективной охотой за ним. «Борнмут» занимает первое место по выигранным позициям в обороне (389), полузащите (377) и атакующей трети (109). Илья Забарный (52) занимает третье место в защите, Райан Кристи (56) – первое место в полузащите, а Семеньо (19) – третье место в атаке». Данные места игроки занимают в сравнении со всеми игроками чемпионата Англии.

Ранее сообщалось о том, что Илья Забарный может перейти во французский гранд.

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Илья Забарный Борнмут Андони Ираола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Райан Кристи Антуан Семеньо The Guardian
Данііл Киріяка Источник: The Guardian
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Комментарии 4
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Saar
Бормут нагадує минулорічні Жирону і Болонью. Потім розкупили їх  лідерів і команди здулись. Щось схоже чекає і Бормут.
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0
DaVinci
Після сезону з чемпіонством Лестера це мабуть самий цікавий чемпіонат в Англії)
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0
Alehandro
Борнмут Іраоли цього сезону - це просто цукерочка) Який би не був рахунок, чуваки просто весь матч пашуть від дзвіночка до дзвіночка: і у захисті усі відпрацьовують і в контри при першій нагоді вилітають. Комбінаційна гра - взірцева. Семеньо - просто топчик. Клюйверт в цьому році розкрився. Забарний - еталон надійності... усі матчі дивлюся з насолодою
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Sergio
моя гугль перекладач
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