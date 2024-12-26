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Франция
26 декабря 2024, 04:26 | Обновлено 26 декабря 2024, 04:27
69
0

Появились первые покупатели. Испанский вингер ПСЖ может вернуться в Ла лигу

Марко Асенсио находится в поисках новой команды

26 декабря 2024, 04:26 | Обновлено 26 декабря 2024, 04:27
69
0
Появились первые покупатели. Испанский вингер ПСЖ может вернуться в Ла лигу
IMAGO. Марко Асенсио

Игрок французского ПСЖ Марко Асенсио заинтересовал несколько коллективов по чемпионату Испании.

Вингер изъявил желание покинуть клуб из Парижа, поскольку футболист стремится чаще появляться на футбольном поле. Столичный клуб Франции готов отпустить Марко в аренду зимой.

На Асенсио претендуют такие клубы Ла лиги: «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Бетис» и «Мальорка».

Проблемой в переговорах может стать высокая зарплата вингера, которую могут не потянуть вышеперечисленные коллективы.

Пока Асенсио отыграл 15 матчей в этом сезоне. Отличиться футболист смог двумя голами и четырьмя ассистами.

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Марко Асенсио ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Реал Сосьедад Бетис Мальорка Вильярреал
Андрій Вітренко Источник: Fichajes.net
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