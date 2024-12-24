Франция24 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 24 декабря 2024, 12:05
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Недоволен игровым временем. Экс-игрок Реала готов покинуть ПСЖ
Клуб может остаться без Марко Асенсио
24 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 24 декабря 2024, 12:05
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Бывший игрок мадридского «Реала» Марко Асенсио готов покинуть ПСЖ в ближайшее трансферное окно.
Испанский вингер недоволен игровым временем в команде, поскольку желает проводить больше минут на футбольном поле.
Начиная с декабря, Асенсио провел всего 11 минут в составе команды.
Напомним, что Марк присоединился к французскому клубу летом 2023 года в качестве свободного агента. За время пребывания в команде футболист сыграл 46 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 ассистов.
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