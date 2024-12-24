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Франция
24 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 24 декабря 2024, 12:05
701
0

Недоволен игровым временем. Экс-игрок Реала готов покинуть ПСЖ

Клуб может остаться без Марко Асенсио

24 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 24 декабря 2024, 12:05
701
0
Недоволен игровым временем. Экс-игрок Реала готов покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Бывший игрок мадридского «Реала» Марко Асенсио готов покинуть ПСЖ в ближайшее трансферное окно.

Испанский вингер недоволен игровым временем в команде, поскольку желает проводить больше минут на футбольном поле.

Начиная с декабря, Асенсио провел всего 11 минут в составе команды.

Напомним, что Марк присоединился к французскому клубу летом 2023 года в качестве свободного агента. За время пребывания в команде футболист сыграл 46 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 ассистов.

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Марко Асенсио ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрій Вітренко Источник: Le Parisien
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