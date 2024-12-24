Недоволен игровым временем. Экс-игрок Реала готов покинуть ПСЖ

Бывший игрок мадридского «Реала» Марко Асенсио готов покинуть ПСЖ в ближайшее трансферное окно.

Испанский вингер недоволен игровым временем в команде, поскольку желает проводить больше минут на футбольном поле.

Начиная с декабря, Асенсио провел всего 11 минут в составе команды.

Напомним, что Марк присоединился к французскому клубу летом 2023 года в качестве свободного агента. За время пребывания в команде футболист сыграл 46 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 ассистов.