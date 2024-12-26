Жузеп ГВАРДИОЛА: «Проигрывать много игр – это необычно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, как настроен на матч 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона».

«Я настроен только позитивно на поединок. Конечно, есть сомнения относительно того, являются ли прошлые решения плохим или мы должны сделать что-то другое, но я настроен только позитивно.

Люди в начале сезона начали говорить: «Сити выиграет Премьер-лигу в ноябре». Люди думают, что побеждать – это обычно, а побеждать – это что-то необычное.

Сейчас все немного наоборот, потому что проигрывать много игр – это необычно. Некоторые из них могли и не произойти, мы играли более чем хорошо, чтобы набрать очки. Это происходит не просто так. Даже когда мы побеждали, я не принимал это как должное.

В каждой жизненной ситуации вы приобретаете новый опыт и знаете, что вы могли бы сделать лучше», – высказался Гвардиола.

Напомним, что матч состоится 26 декабря в 14:30 по Киеву.