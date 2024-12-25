Не хватает Довбика. В Испании назвали главную проблему Жироны
Никто не забил больше 4 голов в сезоне
Одной из главных проблем «Жироны» в нынешнем сезоне Ла Лиги называют небольшое количество голов, а также игроков, которые готовые стабильно забивать.
Сообщается, что сразу 15 разных футболистов команды забивали в первой части чемпионата Испании – ни у одного другого клуба Ла Лиги нет такого показателя.
Однако только двое сумели забить больше двух мячей, а у лучшего бомбардира, ветерана Кристиана Стуани, лишь 4 гола.
Эксперты отмечают, что у Артема Довбика, которого продали летом в «Рому», в прошлом году на этом этапе сезона было 11 точных ударов.
Команда Мичела после 18 матчей занимает в таблице 8-е место.
Виктор Цыганков из-за травм успел провести лишь 10 матчей и забил 1 мяч.
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