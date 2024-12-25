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25 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 17:59
735
1

ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде

Карлос Алькарас посетил матч Реала и Севильи в Ла Лиге

25 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 17:59
735
1
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный испанский теннисист и третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас посетил матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между Реалом и Севильей.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Перед стартом игры Алькарас встретился с командой, которая отправлялась на стадион. В частности, Карлос поздоровался с украинским голкипером Андреем Луниным, а также пообщался с тренером Карло Анчелотти.

Алькарас присутствовал и на Сантьяго Бернабеу, а на стадион добирался вместе с Роберто Карлосом. После матча сливочных Карлитос сделал фотографии с Флорентино Пересом и Килианом Мбаппе.

ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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cаша зардунов
Ну й так що.
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