Звездный испанский теннисист и третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас посетил матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между Реалом и Севильей.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Перед стартом игры Алькарас встретился с командой, которая отправлялась на стадион. В частности, Карлос поздоровался с украинским голкипером Андреем Луниным, а также пообщался с тренером Карло Анчелотти.

Алькарас присутствовал и на Сантьяго Бернабеу, а на стадион добирался вместе с Роберто Карлосом. После матча сливочных Карлитос сделал фотографии с Флорентино Пересом и Килианом Мбаппе.

ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде

Carlos Alcaraz met the Real Madrid team and shared a ride with Roberto Carlos.



"Carlo Ancelotti told me that he had a spot for me if I needed it. I'm a winger, a left winger. I cut inside and curl it in." 😂



pic.twitter.com/guhWqrhMHm