Звездный испанский теннисист и третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас посетил матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между Реалом и Севильей.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.

Перед стартом игры Алькарас встретился с командой, которая отправлялась на стадион. В частности, Карлос поздоровался с украинским голкипером Андреем Луниным, а также пообщался с тренером Карло Анчелотти.

Алькарас присутствовал и на Сантьяго Бернабеу, а на стадион добирался вместе с Роберто Карлосом. После матча сливочных Карлитос сделал фотографии с Флорентино Пересом и Килианом Мбаппе.

ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل |



اللاعبون يغادرون المدينة الرياضية الآن نحو سانتياغو برنابيو.



السقف سيكون مغلق .. كل شيء جاهز لهزيمة اشبيلية. pic.twitter.com/crR9JJ26YB — محمود مجيد (@MMajeedX) December 22, 2024