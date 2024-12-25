ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
Карлос Алькарас посетил матч Реала и Севильи в Ла Лиге
Звездный испанский теннисист и третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас посетил матч 18-го тура Ла Лиги 2024/25 между Реалом и Севильей.
Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу королевского клуба.
Перед стартом игры Алькарас встретился с командой, которая отправлялась на стадион. В частности, Карлос поздоровался с украинским голкипером Андреем Луниным, а также пообщался с тренером Карло Анчелотти.
Алькарас присутствовал и на Сантьяго Бернабеу, а на стадион добирался вместе с Роберто Карлосом. После матча сливочных Карлитос сделал фотографии с Флорентино Пересом и Килианом Мбаппе.
ВИДЕО. Лунин встретился со звездой тенниса в Мадриде
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل |— محمود مجيد (@MMajeedX) December 22, 2024
اللاعبون يغادرون المدينة الرياضية الآن نحو سانتياغو برنابيو.
السقف سيكون مغلق .. كل شيء جاهز لهزيمة اشبيلية. pic.twitter.com/crR9JJ26YB
Carlos Alcaraz met the Real Madrid team and shared a ride with Roberto Carlos.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 24, 2024
"Carlo Ancelotti told me that he had a spot for me if I needed it. I'm a winger, a left winger. I cut inside and curl it in." 😂
pic.twitter.com/guhWqrhMHm
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