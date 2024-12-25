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  4. Пропустил пять матчей. Зинченко заметили на тренировке Арсенала
Англия
25 декабря 2024, 16:22 |
289
1

Пропустил пять матчей. Зинченко заметили на тренировке Арсенала

Украинский защитник может сыграть в предстоящем матче Английской Премьер-лиги

25 декабря 2024, 16:22 |
289
1
Пропустил пять матчей. Зинченко заметили на тренировке Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» опубликовал видео, на котором игроки первой команды поздравили болельщиков с новогодними праздниками.

Кроме этого, фанаты увидели часть тренировок «канониров» – на поле был замечен украинский защитник Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы и может сыграть в ближайшем поединке «Арсенала».

Украинец травмировался четвертого декабря в поединке против «Манчестер Юнайтед» и с тех пор пропустил пять поединков. В этом сезоне Зинченко провел девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

Подопечные Микеля Артеты набрали 33 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче «канониры» сыграют против «Ипсвича» (27 декабря).

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Микола Титюк Источник
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Harun Bakircioğlu
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