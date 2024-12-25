Пропустил пять матчей. Зинченко заметили на тренировке Арсенала
Украинский защитник может сыграть в предстоящем матче Английской Премьер-лиги
Лондонский «Арсенал» опубликовал видео, на котором игроки первой команды поздравили болельщиков с новогодними праздниками.
Кроме этого, фанаты увидели часть тренировок «канониров» – на поле был замечен украинский защитник Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы и может сыграть в ближайшем поединке «Арсенала».
Украинец травмировался четвертого декабря в поединке против «Манчестер Юнайтед» и с тех пор пропустил пять поединков. В этом сезоне Зинченко провел девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.
Подопечные Микеля Артеты набрали 33 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче «канониры» сыграют против «Ипсвича» (27 декабря).
Always raising the standards ✊ pic.twitter.com/adsrgAZW2V— Arsenal (@Arsenal) December 24, 2024
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