Пропустил пять матчей. Зинченко заметили на тренировке Арсенала

Лондонский «Арсенал» опубликовал видео, на котором игроки первой команды поздравили болельщиков с новогодними праздниками.

Кроме этого, фанаты увидели часть тренировок «канониров» – на поле был замечен украинский защитник Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы и может сыграть в ближайшем поединке «Арсенала».

Украинец травмировался четвертого декабря в поединке против «Манчестер Юнайтед» и с тех пор пропустил пять поединков. В этом сезоне Зинченко провел девять матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

Подопечные Микеля Артеты набрали 33 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче «канониры» сыграют против «Ипсвича» (27 декабря).