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WTA
25 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 25 декабря 2024, 17:53
456
0

Путинцева, которая родилась на россии, пояснила, почему играет за Казахстан

Юлия считает, что в москве ей не дали того, что предоставил Казахстан

25 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 25 декабря 2024, 17:53
456
0
Путинцева, которая родилась на россии, пояснила, почему играет за Казахстан
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

29-летняя Юлия Путинцева рассказала, почему решила выступать под флагом Казахстана, хотя родилась на россии, а конкретнее – в москве:

«Мне кажется, было много причин на самом деле, не только финансовая сторона. Но в россии я была одной из лидеров и по юниорам, и до 14 лет, и до 12. Все время я выделялась – не только своим характером, но и своей прекрасной тактической игрой (смеется). Немножечко саморекламы, но неважно.

Мне в россии не давали возможности бесплатно тренироваться нигде. Папа за все корты платил сам, и зимой было тяжело, потому что время ограничено, корты стоят дорого, помимо корта, ты должен платить за тренера, за мячи, за весь процесс. А в Казахстане мне предложили условия тренировочной базы.

Когда я туда приехала первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей. У меня папа такой: «Нифига себе, коробка мячей новая». У нас же в Москве коробка мячей на месяц. А тут прилетел на неделю – коробка. У меня папа такой: «А в москву можно забрать?» (смеется)

Давали все время прекрасные тренировочные условия. Приходили тренеры, кто-то помогал, спаррингов давали. Конечно же, когда тебе создают условия, это лучше, чем когда тебе никаких условий не создают.

Плюс мне не давали wild card ни на кубок кремля, ни в санкт-петербург. Объясняли, что есть другие игроки, более взрослые, кто заслужил, где-то больше стоял. Хотя я никогда не понимала: давали wild card кому-то, кого я обыгрывала, и типа говорили: у нее какие-то результаты где-то там были лучше до 16 на чемпионате Европы. Я до 18 уже играю, стою в двадцатке. А девочка выигрывает чемпионат Европы, и ей дают wild card.

Были такие какие-то случаи непонятные. И потом, что моим родителям тоже не понравилось: мне было лет 14 или 15, я выиграла в один год 25, 25 и 50 (тысячники ITF), по-моему, так. И я встала 250-й или 300-й, где-то в этом районе. Хотя я сыграла шесть турниров. И мы попросили тоже wild card на кубок кремля, и дали эту wild card не мне, а, по-моему, Бучиной, такая была девочка. И у меня папа начал: «Как так? Почему? А за что?». Они, по-моему, сказали, что Бучина что ли финал сыграла US Open. Ну а я тогда считала, что выиграть 50-тысячник лучше, чем сыграть финал юниорского US Open. Но мне wild card не дали, папа расстроился, мы полетели в Казахстан, начали тренироваться там, поступило предложение, и мы согласились…

Если бы мне создавали условия хорошие в москве, может быть, я бы не перешла, может быть, и перешла. Но я могу сказать однозначно, что благодаря Казахстану я сейчас там, где я есть, потому что мне сделали условия и для тренировок, и для подготовок, чтобы показывать максимум.

Когда я на Федкапы прилетаю идет какая-то помощь: билеты и так далее или какие-то национальные. Или идет иногда предсезонка, и у них есть инициатива создать сборы тут, сборы там. Вот у меня, например, колено болело. Они мне тоже помогли с физио. И, в принципе, помощь есть. Не так, как было раньше, но по-другому, скажем так.

Да-да, но все равно они очень заинтересованы, чтобы процесс шел, чтобы у всех игроков все было хорошо. Помощь есть. И мне нравится отношение, что все время из федерации все поздравляют даже с минимальными результатами, все время звонят, говорят: «Блин, здорово, молодец, продолжай в том же духе». Все время есть отклик».

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Юлия Путинцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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