Был звездой Динамо, а завершил карьеру в Австралии. Милошу Нинковичу – 40

Милош Нинкович родился 25 декабря 1984 года в Белграде. Свои первые шаги в футболе он сделал в спортивной школе клуба «Чукарички».

В 16 лет он получил предложение переехать в Италию и присоединиться к молодежному составу «Ювентуса». Однако юноша решил остаться в родном клубе, готовясь к дебюту за основную команду.

В возрасте 17 лет Нинкович дебютировал за «Чукарички» в матче чемпионата Сербии и Черногории против «Црвены Звезды». С тех пор он стал основным игроком команды.

Переход в «Динамо»

Летом 2004 года Нинкович получил предложение перейти в киевское «Динамо». Тогда главный тренер Йожеф Сабо заверил, что Милош станет важным игроком команды. 1 июня 2004 года серб официально стал динамовцем.

Однако адаптация в новом клубе для молодого полузащитника оказалась непростой. Его партнеры по команде вспоминали, что Милош почти не общался с другими, а на тренировках ему было сложно проявить себя.

Дебют Нинковича состоялся 11 ноября 2004 года в матче против «Оболони» (7:0). Тогда 19-летний серб впервые вышел на поле в футболке «Динамо».

После этого он продолжил бороться за место в основе. В 2009 году, когда команду возглавил Юрий Семин, Милош получил доверие тренера и стал одним из ключевых игроков. Всего за «Динамо» он провел 109 матчей, забил 14 голов и сделал 15 голевых передач.

Новый контракт и переход во Францию

В 2011 году Нинкович продлил контракт с «Динамо» до лета 2013 года. Однако зимой стало известно, что он переходит во французский клуб «Эвиан». В Лиге 1 серб провел один сезон как основной игрок, после чего был отдан в аренду в «Црвены Звезды».

За два сезона в «Эвиане» он сыграл 31 матч и забил 1 гол. В аренде за «Црвену Звезду» провел 27 матчей и забил 5 мячей.

Австралийский этап карьеры

В 2015 году после вылета «Эвиана» из элитного дивизиона Франции Нинкович решил переехать в Австралию, где подписал контракт с клубом «Сидней».

В Австралии Милош стал настоящей звездой. За 9 лет в «Сиднее» он провел 207 матчей, забил 33 гола и отдал 32 результативные передачи.

Летом 2024 года Нинкович завершил карьеру, оставив после себя яркий след в истории футбола.