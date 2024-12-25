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  4. Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 19:51 |
1333
3

Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова

Юрий Максимов выделил Дмитрия Ризныка, Павла Исенко и Алексея Паламарчука

25 декабря 2024, 19:51 |
1333
3
Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
ФК Днепр-1. Юрий Максимов

Украинский тренер Юрий Максимов назвал лучших, по его мнению, украинских вратарей.

Интересно то, что в рейтинге нет ни голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, ни игрока лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина. Места не нашлось и Георгию Бущану.

Бронзу своего топа Юрий Максимов отдал вратарю полтавской «Ворсклы» Павлу Исенко. Второе место рейтинга занял Алексей Паламарчук из «Ингульца». Лучшим же голкипером Украины экс-тренер «Ворсклы» и «Днепра-1» назвал Дмитрия Ризныка из «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что Милевский назвал лучших вратарей Украины.

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Юрий Максимов Дмитрий Ризнык Павел Исенко Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ингулец Андрей Лунин Реал Мадрид Анатолий Трубин Бенфика Георгий Бущан Динамо Киев Днепр-1
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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kotofej1964
Так может олн имел ввиду тех вратарей, которые в УПЛ играют?
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0
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turist86
Звісно, адже Ісенко і Паламарчук феєрять в УПЛ, а не якійсь там Лізі чемпіонів 
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-1
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