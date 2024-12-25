Без Лунина и Трубина. Интересный выбор лучших вратарей Украины Максимова
Юрий Максимов выделил Дмитрия Ризныка, Павла Исенко и Алексея Паламарчука
Украинский тренер Юрий Максимов назвал лучших, по его мнению, украинских вратарей.
Интересно то, что в рейтинге нет ни голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, ни игрока лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина. Места не нашлось и Георгию Бущану.
Бронзу своего топа Юрий Максимов отдал вратарю полтавской «Ворсклы» Павлу Исенко. Второе место рейтинга занял Алексей Паламарчук из «Ингульца». Лучшим же голкипером Украины экс-тренер «Ворсклы» и «Днепра-1» назвал Дмитрия Ризныка из «Шахтера».
Ранее сообщалось о том, что Милевский назвал лучших вратарей Украины.
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