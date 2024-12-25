Милевский выбрал топ-кипера Украины. Он сыграл 1 матч за сборную за год

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

1. Георгий Бущан («Динамо» Киев)

2. Анатолий Трубин («Бенфика»)

3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

Интересно, что в 2024 году Георгий Бущан не выиграл ни одного трофея со своим клубом, а также сыграл лишь 1 матч за национальную сборную Украины, пропустив 3 гола в спарринге против Польши.

Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Игорь Суркис. Он не поставил Георгия Бущана на первое место.