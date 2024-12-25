Другие новости25 декабря 2024, 12:50 |
1271
1
Милевский выбрал топ-кипера Украины. Он сыграл 1 матч за сборную за год
Бывший нападающий «Динамо» отметил Георгия Бущана
25 декабря 2024, 12:50 |
1271
1
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:
- 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев)
- 2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
- 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)
Интересно, что в 2024 году Георгий Бущан не выиграл ни одного трофея со своим клубом, а также сыграл лишь 1 матч за национальную сборную Украины, пропустив 3 гола в спарринге против Польши.
Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Игорь Суркис. Он не поставил Георгия Бущана на первое место.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2024, 11:59 0
Главные новости за 24 декабря на Sport.ua
Футзал | 24 декабря 2024, 16:11 9
Команда находится в числе лучших сборных
Бокс | 24.12.2024, 16:40
Бокс | 24.12.2024, 18:13
Футбол | 25.12.2024, 07:45
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.12.2024, 20:48 1
24.12.2024, 17:08 15
23.12.2024, 13:38 17
23.12.2024, 23:10 8
24.12.2024, 08:26 11
24.12.2024, 09:13 9
23.12.2024, 08:55 17
24.12.2024, 07:49 11
алкоГолік
аналЛітик
критик
обравЧувач найкращих
міра відстані (Міля)
міра алкоголю в крові (проМіля)