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25 декабря 2024, 12:50 |
1271
1

Милевский выбрал топ-кипера Украины. Он сыграл 1 матч за сборную за год

Бывший нападающий «Динамо» отметил Георгия Бущана

25 декабря 2024, 12:50 |
1271
1
Милевский выбрал топ-кипера Украины. Он сыграл 1 матч за сборную за год
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

  • 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев)
  • 2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
  • 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

Интересно, что в 2024 году Георгий Бущан не выиграл ни одного трофея со своим клубом, а также сыграл лишь 1 матч за национальную сборную Украины, пропустив 3 гола в спарринге против Польши.

Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Игорь Суркис. Он не поставил Георгия Бущана на первое место.

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Динамо Киев Бенфика Шахтер Донецк Георгий Бущан Анатолий Трубин Дмитрий Ризнык Артем Милевский
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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