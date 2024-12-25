Пять футболистов Шахтера считают себя лучшими игроками чемпионата

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич и 15 футболистов «горняков» определили лучших игроков УПЛ в 2024 году. Каждый из голосовавших назвал свою тройку претендентов на победу (за первое место начислялось три балла, за второе – два, за третье – один).

И наставник донецкого клуба, и представители «Шахтера» голосовали только за футболистов своей команды. Интересно, что пять игроков включили в свои тройки самих себя.

Вингер Эгиналду поставил себя на второе место, Зубков – на третье, а защитник Педро Энрике, хавбек Педриньо, вингер Кевин, Судаков и Матвиенко считают себя лучшими в чемпионате.

В этом сезоне УПЛ донецкий «Шахтер» набрал 33 балла и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «горняки» разорвут контракт с 20-летним полузащитником.