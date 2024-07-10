ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-защитника Днепра-1

Львовские «Карпаты» уведомили о подписании контракта с правым защитником Владимиром Адамюком.

Детали заключенного соглашения с 32-летним уроженцем Ивано-Франковской области не разглашаются.

Предыдущей командой Адамюка был «Днепр-1». В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» близки к подписанию Владимира Адамюка, трансфером которого лично занимается будущий генеральный директор «львов» Андрей Русол.