Украина. Премьер лига10 июля 2024, 10:56 | Обновлено 10 июля 2024, 10:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-защитника Днепра-1
Ряды «львов» пополнил Владимир Адамюк
10 июля 2024, 10:56 | Обновлено 10 июля 2024, 10:59
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Львовские «Карпаты» уведомили о подписании контракта с правым защитником Владимиром Адамюком.
Детали заключенного соглашения с 32-летним уроженцем Ивано-Франковской области не разглашаются.
Предыдущей командой Адамюка был «Днепр-1». В сезоне-2023/2024 защитник провел за днепрян 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» близки к подписанию Владимира Адамюка, трансфером которого лично занимается будущий генеральный директор «львов» Андрей Русол.
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