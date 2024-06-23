Не Сваток. Основной защитник Днепра-1 близок к переходу в Карпаты

Правый защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк близок к переходу в «Карпаты», сообщает Telegram-канал болельщиков львовского клуба.

По информации источника, трансфером 32-летнего футболиста занимается лично будущий генеральный директор «львов» Андрей Русол.

Отмечается, что функционер также хотел бы видеть в «Карпатах» Александра Сватка, но за него придется побороться с американским «Остином».

В сезоне 2023/24 Владимир Адамюк провел 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, а его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.