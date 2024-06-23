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  4. Не Сваток. Основной защитник Днепра-1 близок к переходу в Карпаты
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 16:28 |
1618
0

Не Сваток. Основной защитник Днепра-1 близок к переходу в Карпаты

Владимир Адамюк может сменить клубную прописку

23 июня 2024, 16:28 |
1618
0
Не Сваток. Основной защитник Днепра-1 близок к переходу в Карпаты
СК Днепр-1. Владимир Адамюк

Правый защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк близок к переходу в «Карпаты», сообщает Telegram-канал болельщиков львовского клуба.

По информации источника, трансфером 32-летнего футболиста занимается лично будущий генеральный директор «львов» Андрей Русол.

Отмечается, что функционер также хотел бы видеть в «Карпатах» Александра Сватка, но за него придется побороться с американским «Остином».

В сезоне 2023/24 Владимир Адамюк провел 25 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, а его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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