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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 23:45 | Обновлено 10 июля 2024, 23:56
579
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника

Артем Шабанов присоединился к новому клубу

10 июля 2024, 23:45 | Обновлено 10 июля 2024, 23:56
579
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника
ФК Александрия. Артем Шабанов

ФК «Александрия» объявил о подписании контракта с защитником Артемом Шабановым.

Артем является воспитанником киевской академии «Динамо». Выступал за киевский «Арсенал», луцкую «Волынь», «Сталь» (Каменское), донецкий «Олимпик», киевское «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фехервар», а последним клубом защитника было житомирское «Полесье».

Был игроком молодежных сборных: U-18 и U-19. Также выступал в составе национальной сборной Украины.

Соглашение игрока с новым клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Александрия
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