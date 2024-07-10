ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника

ФК «Александрия» объявил о подписании контракта с защитником Артемом Шабановым.



Артем является воспитанником киевской академии «Динамо». Выступал за киевский «Арсенал», луцкую «Волынь», «Сталь» (Каменское), донецкий «Олимпик», киевское «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фехервар», а последним клубом защитника было житомирское «Полесье».



Был игроком молодежных сборных: U-18 и U-19. Также выступал в составе национальной сборной Украины.



Соглашение игрока с новым клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.