ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере известного защитника
Артем Шабанов присоединился к новому клубу
ФК «Александрия» объявил о подписании контракта с защитником Артемом Шабановым.
Артем является воспитанником киевской академии «Динамо». Выступал за киевский «Арсенал», луцкую «Волынь», «Сталь» (Каменское), донецкий «Олимпик», киевское «Динамо», польскую «Легию», венгерский «Фехервар», а последним клубом защитника было житомирское «Полесье».
Был игроком молодежных сборных: U-18 и U-19. Также выступал в составе национальной сборной Украины.
Соглашение игрока с новым клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.
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