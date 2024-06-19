ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали одного из лучших киперов УПЛ 2023/24

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского вратаря «Миная» Александра Кемкина.

Условия сотрудничества между 21-летним футболистом и «львами» не сообщаются, но так как контракт игрока с «Минаем» действовал до завершения сезона 2024/25, «львам» пришлось выплатить за него компенсацию.

Кемкин в прошлом сезоне был одним из лучших футболистов «Миная», несмотря на вылет команды в Первую лигу.

В сезоне 2023/24 Александр Кемкин провел 14 матчей в УПЛ, пропустив 23 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 200 тысяч евро.