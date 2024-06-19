Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 13:38 |
960
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали одного из лучших киперов УПЛ 2023/24

Александр Кемкин покинул «Минай»

19 июня 2024, 13:38 |
960
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
ФК Карпаты. Александр Кемкин

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского вратаря «Миная» Александра Кемкина.

Условия сотрудничества между 21-летним футболистом и «львами» не сообщаются, но так как контракт игрока с «Минаем» действовал до завершения сезона 2024/25, «львам» пришлось выплатить за него компенсацию.

Кемкин в прошлом сезоне был одним из лучших футболистов «Миная», несмотря на вылет команды в Первую лигу.

В сезоне 2023/24 Александр Кемкин провел 14 матчей в УПЛ, пропустив 23 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 200 тысяч евро.

По теме:
Довбик отказал в трансфере итальянским клубам. Стала известна причина
Юрий ГАБОВДА: «Этот год был очень волнующим»
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Хочу как можно дольше остаться в футболе»
трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Минай трансферы УПЛ Александр Кемкин
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Другие виды | 19 июня 2024, 06:55 9
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась

Украинка Елена Кривицкая проигнорировала Майю Гучмазову из Грузии

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19 июня 2024, 07:01 15
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Футбол | 18.06.2024, 13:39
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024
Футбол | 19.06.2024, 12:29
Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024
Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18.06.2024, 20:05
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 31
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 83
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 58
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 37
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем