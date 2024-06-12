ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытных вратаря и защитника

Клуб УПЛ «Черноморец» официально сообщил о подписании контрактов с вратарем Артуром Рудько и защитником Богданом Бутко.

Подробностей контрактов пока нет.

У Рудько был контракт с «Шахтером». В минувшем сезоне 32-летний вратарь провел 1 матч. У Бутко завершился контракт с «Зарей».

33-летний правый защитник Бутко в минувшем сезоне отыграл 14 матчей и сделал 2 ассиста.