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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 19:40 | Обновлено 12 июня 2024, 19:42
2517
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытных вратаря и защитника

Состав команды пополнили Рудько и Бутко

12 июня 2024, 19:40 | Обновлено 12 июня 2024, 19:42
2517
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытных вратаря и защитника
ФК Шахтер. Артур Рудько

Клуб УПЛ «Черноморец» официально сообщил о подписании контрактов с вратарем Артуром Рудько и защитником Богданом Бутко.

Подробностей контрактов пока нет.

У Рудько был контракт с «Шахтером». В минувшем сезоне 32-летний вратарь провел 1 матч. У Бутко завершился контракт с «Зарей».

33-летний правый защитник Бутко в минувшем сезоне отыграл 14 матчей и сделал 2 ассиста.

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Черноморец Одесса Артур Рудько Шахтер Донецк Заря Луганск Богдан Бутко трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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