Украина. Премьер лига12 июня 2024, 19:40 | Обновлено 12 июня 2024, 19:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал опытных вратаря и защитника
Состав команды пополнили Рудько и Бутко
12 июня 2024, 19:40 | Обновлено 12 июня 2024, 19:42
2517
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Клуб УПЛ «Черноморец» официально сообщил о подписании контрактов с вратарем Артуром Рудько и защитником Богданом Бутко.
Подробностей контрактов пока нет.
У Рудько был контракт с «Шахтером». В минувшем сезоне 32-летний вратарь провел 1 матч. У Бутко завершился контракт с «Зарей».
33-летний правый защитник Бутко в минувшем сезоне отыграл 14 матчей и сделал 2 ассиста.
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