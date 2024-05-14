ОФИЦИАЛЬНО. Полесье оформило первый трансфер для второй команды

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально объявил, что начинает комплектовать состав «Полесье-2». Вторая команда житомирян со следующего сезона будет выступать во Второй лиге Украины.

Одним из первых новичков новой команды станет македонский вингер Димитар Трайков, который присоединится к команде в июле.

14 мая игрок успешно прошел медосмотр. «Полесье» подписало предварительный контракт с футболистом из северо-македонского клуба «Брера Струмица», за который Трайков сыграл 22 матча в текущем сезоне высшего дивизиона страны и забил 2 гола.

Димитар присоединится к «Полесью-2» во время предсезонной подготовки команды.

Димитар Трайков родился 8 августа 2004 года, левша, рост – 184 см. Играет на позициях вингера и центрального нападающего. В высшей лиге Северной Македонии сыграл 52 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Провел 7 матчей в составе сборной Северной Македонии U-19 (2 гола) и в конце 2023 года дебютировал в составе сборной U-21.

ФОТО. Димитар Трайков. Полесье оформило первый трансфер для второй команды