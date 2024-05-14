Украина. Премьер лига14 мая 2024, 04:23 | Обновлено 14 мая 2024, 05:33
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Источник: Александрия и Полесье создадут вторые команды
Выступать дублирующие команды будут во Второй лиге
14 мая 2024, 04:23 | Обновлено 14 мая 2024, 05:33
466
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Клубы УПЛ Александрия и Полесье планируют летом создать вторые команды.
Выступать дублирующие команды будут во Второй лиге, где уже один сезон играет один дубль клуба УПЛ – Рух-2.
В следующем сезоне будет играть еще один фарм-клуб УПЛ – «Карпаты-2», которые сейчас также выступают во Второй лиге.
У Полесья фактически будут команды в каждой лиге: основная – в УПЛ, Звягель – возможно, в Первой лиге, Полесье-2 – во Второй лиге.
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