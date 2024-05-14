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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 04:23 | Обновлено 14 мая 2024, 05:33
466
0

Источник: Александрия и Полесье создадут вторые команды

Выступать дублирующие команды будут во Второй лиге

14 мая 2024, 04:23 | Обновлено 14 мая 2024, 05:33
466
0
Источник: Александрия и Полесье создадут вторые команды
ФК Александрия

Клубы УПЛ Александрия и Полесье планируют летом создать вторые команды.

Выступать дублирующие команды будут во Второй лиге, где уже один сезон играет один дубль клуба УПЛ – Рух-2.

В следующем сезоне будет играть еще один фарм-клуб УПЛ – «Карпаты-2», которые сейчас также выступают во Второй лиге.

У Полесья фактически будут команды в каждой лиге: основная – в УПЛ, Звягель – возможно, в Первой лиге, Полесье-2 – во Второй лиге.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Полесье Житомир Вторая лига Украины Рух Львов Рух-2 Львов Карпаты Львов Карпаты-2 Львов
Николай Степанюк Источник: YouTube
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