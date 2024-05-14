Источник: Александрия и Полесье создадут вторые команды

Клубы УПЛ Александрия и Полесье планируют летом создать вторые команды.

Выступать дублирующие команды будут во Второй лиге, где уже один сезон играет один дубль клуба УПЛ – Рух-2.

В следующем сезоне будет играть еще один фарм-клуб УПЛ – «Карпаты-2», которые сейчас также выступают во Второй лиге.

У Полесья фактически будут команды в каждой лиге: основная – в УПЛ, Звягель – возможно, в Первой лиге, Полесье-2 – во Второй лиге.