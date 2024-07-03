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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 22:59 | Обновлено 03 июля 2024, 23:46
449
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милько объявил о завершении футбольной карьеры

Вадим станет тренером юниорской команды Колоса U-19

03 июля 2024, 22:59 | Обновлено 03 июля 2024, 23:46
449
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милько объявил о завершении футбольной карьеры
ФК Колос. Вадим Милько

Многолетний капитан «Колоса» Вадим Милько объявил о завершении карьеры игрока.

Милько – воспитанник Академии киевского «Динамо», прошел путь от «Динамо-3» и «Динамо-2» до основы столичного гранда. Далее последовали ФК «Харьков», «Заря», «Ворскла», белорусский этап карьеры – «Белшина» и «Слуцк», возвращение в Украину – «Верес» и «Колос».

Всего в самом высоком футбольном дивизионе Украины Вадим провел более 200 матчей, забив 20 мячей. Милько вызывался во все юношеские и молодежные сборные Украины – U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

В «Колос» опорный полузащитник перешел летом 2017 года, проведя за команду всего 177 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

В Колосе Милько ярко раскрыл свой талант – пройти соперникам без помех центр поля был крайне трудным заданием. Опорник в системе WyScout постоянно был среди лучших игроков УПЛ по выигранным единоборствам и силовой борьбе.

Болельщики «Колоса» дважды (в 2022 и 2023) признавали Милько лучшим игроком года, поскольку ценили его неуступчивость, футбольный интеллект и жажду к победе.

Клуб поблагодарил Вадима за отличную карьеру, за то что помог команде подняться из Первой лиги в еврокубки, за мастерство, профессионализм и настоящие мужские качества.

37-летний Милько остается в структуре клуба и будет работать в тренерском штабе юношеской команды «Колос» U-19.

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Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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