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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 21:04 | Обновлено 28 мая 2024, 21:14
1896
0

Провел 12 сезонов в УПЛ. Украинский футболист завершил карьеру в 37 лет

Вадим Милько из «Колоса» повесил бутсы на гвоздь

28 мая 2024, 21:04 | Обновлено 28 мая 2024, 21:14
1896
0
Провел 12 сезонов в УПЛ. Украинский футболист завершил карьеру в 37 лет
Instagram. Вадим Милько

37-летний украинский полузащитник Вадим Милько завершил профессиональную футбольную карьеру.

Об этом игрок сообщил в своем Instagram:

«Спасибо за все, футбол», – написал Милько.

С 2017 года Вадим выступал за «Колос» из Ковалевки, а в Украинской Премьер-лиге он дебютировал еще в 2007 году. За 12 сезонов в высшем дивизионе Украины Милько провел 203 игры: 116 встреч за «Колос», 44 – за «Зарю», 39 – за «Харьков», по 2 – за «Ворсклу» и «Динамо».

C 2002 по 2007 год вызывался в молодежные сборные Украины.

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Вадим Милько Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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