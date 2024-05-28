Провел 12 сезонов в УПЛ. Украинский футболист завершил карьеру в 37 лет

37-летний украинский полузащитник Вадим Милько завершил профессиональную футбольную карьеру.

Об этом игрок сообщил в своем Instagram:

«Спасибо за все, футбол», – написал Милько.

С 2017 года Вадим выступал за «Колос» из Ковалевки, а в Украинской Премьер-лиге он дебютировал еще в 2007 году. За 12 сезонов в высшем дивизионе Украины Милько провел 203 игры: 116 встреч за «Колос», 44 – за «Зарю», 39 – за «Харьков», по 2 – за «Ворсклу» и «Динамо».

C 2002 по 2007 год вызывался в молодежные сборные Украины.