Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милько провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:35
46
1

Милько провел 200-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ 37-летний хавбек ковалевцев дебютировал в июне 2007 года

21 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:35
46
1
Милько провел 200-й матч в чемпионатах Украины
ФК Колос. Вадим Милько

Матч против «Ворсклы» (2:0) стал 200-м для 37-летнего полузащитника ковалевцев Вадима Милько в чемпионатах Украины. За 12 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 5 клубов.

113 встреч Милько отыграл за «Колос», 44 – за «Зарю», 39 – за «Харьков», по 2 – за «Ворсклу» и «Динамо».

В «Клуб 200» Вадим вошел через 16 лет 308 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 17 июня 2007 года в гостевом поединке динамовцев с «Арсеналом» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Вадима Милько в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Милько

Соперник

Счет

1-й

17.07.2007

Динамо

Арсенал

1:0 (г)

50-й

21.11.2009

Заря

Металлист

0:2 (г)

100-й

10.11.2019

Колос

Заря

0:2 (г)

150-й

21.11.2021

Колос

Десна

1:0 (г)

200-й

20.04.2024

Колос

Ворскла

2:0 (г)

По теме:
Ворскла один антирекорд УПЛ установила, другой повторила
Защитник Зари заработал третью красную карточку в сезоне-2023/24
Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в УПЛ
цифры и факты Вадим Милько
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Футбол | 20 апреля 2024, 10:12 3
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение

У украинского вратаря истекает контракт в 2025 году

Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Футбол | 20 апреля 2024, 00:43 1
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией

У украинского вратаря действует соглашение до 2025 года

Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Футбол | 20.04.2024, 23:29
Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Арсенал прервал трехматчевую серию без побед. Зинченко остался в запасе
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Футбол | 20.04.2024, 14:10
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Футбол | 20.04.2024, 21:21
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Русланчик Шевченко
Зірок не хапав, але карьеру зробив достойну, менеджер  середньої ланки...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 62
Теннис
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем