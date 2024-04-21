Милько провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Ворсклы» (2:0) стал 200-м для 37-летнего полузащитника ковалевцев Вадима Милько в чемпионатах Украины. За 12 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 5 клубов.

113 встреч Милько отыграл за «Колос», 44 – за «Зарю», 39 – за «Харьков», по 2 – за «Ворсклу» и «Динамо».

В «Клуб 200» Вадим вошел через 16 лет 308 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 17 июня 2007 года в гостевом поединке динамовцев с «Арсеналом» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Вадима Милько в УПЛ