Милько провел 200-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ 37-летний хавбек ковалевцев дебютировал в июне 2007 года
Матч против «Ворсклы» (2:0) стал 200-м для 37-летнего полузащитника ковалевцев Вадима Милько в чемпионатах Украины. За 12 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 5 клубов.
113 встреч Милько отыграл за «Колос», 44 – за «Зарю», 39 – за «Харьков», по 2 – за «Ворсклу» и «Динамо».
В «Клуб 200» Вадим вошел через 16 лет 308 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 17 июня 2007 года в гостевом поединке динамовцев с «Арсеналом» (1:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Вадима Милько в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Милько
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
17.07.2007
|
Динамо
|
Арсенал
|
1:0 (г)
|
50-й
|
21.11.2009
|
Заря
|
Металлист
|
0:2 (г)
|
100-й
|
10.11.2019
|
Колос
|
Заря
|
0:2 (г)
|
150-й
|
21.11.2021
|
Колос
|
Десна
|
1:0 (г)
|
200-й
|
20.04.2024
|
Колос
|
Ворскла
|
2:0 (г)
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